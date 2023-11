Un General indio

Según antiguos testimonios, Andresito nació un 30 de noviembre de 1778, aunque no existe prueba alguna; era niño mestizo de ojos verdes y piel cobriza, bautizado con el nombre de Andrés en devoción de San Andrés, adscripto al Santoral de la Iglesia para ese día. Era su nombre avá por la etnia a la que pertenecía, puesto por costumbre guaraní, obra del sincretismo jesuítico tan practicado por los seguidores de San Ignacio de Lo- yola desde 200 años atrás, no era "apellido" pues estos son de origen cultural europeo. El jefe de los orientales, José Artigas, le dio su apellido Artigas, en adopción. Sus paisanos lo llamaban en guarani Guazurarí (ciervo alerta, en acecho) que luego, al hacerse lusitano a causa de los invasores portugueses, se cambió la 'Z' por una 'Ç'; posteriormente, al castellanizarse le sacaron la cedilla y quedó solo como C, convirtiéndose en Guacurari, como costumbre firmar. Sin embargo, todos, amigos y enemigos, blancos e indios, y especialmente los pobres, lo llamaban simplemente Andresito.

Su madre fue una muchacha guaraní, hija de cacique, al parecer podría llamarse Taboirá. Su padre es desconocido, salvo por las leyendas que comenzaban a formar el mito de que habría sido español o hijo de español (mestizo) para haberle cargado a nuestro personaje la carga genética, en su fenotipo típicamente de mestizo. En las calurosas tardes de verano del pueblo de Santo Tomé, cuando se bañaba y ensayaba diferentes formas de nadar en las aguas del rio Uruguay o de alguna laguna cercana, comenzó a tener una cosquilla extraña en el corazón cuando veía pasar a una joven y bella indiecita que habitaba en el cercano pueblo de San Borjas, llamada Vicencia y que pertenecía a una familia muy amiga suya: los Tiraparé. Con la complicidad de la familia arreglaron los pormenores de casamiento por el año 1800. Así, el padre y los tíos de la novia Vicencia, Cecilio e Ignacio Tiraparé, unen su parentesco mediante la antigua institución del "cuñadazgo" de indestructible hermandad. Pero, como Vicente, el mayor de estos hermanos estaba casado con Justa Tuebay, padres de Vicencia, también los Tuebay adoptan el "Cuñadazgo" uniéndose así a los mayores caciques de San Borjas con el principal jefe de Santo Tomé. Constituyéndose entonces, de por vida, el mayor núcleo de poder de toda la región guaraní: delimitado al norte por el río Paraná, hasta la Tranquera de Loreto, desde allí por las lagunas y los esteros del Iberá hasta el río Miriñay y su confluencia con el rio Uruguay. Al este, todo el oriente del majestuoso rio Uruguay (llamado por sus habitantes originarios con la poética y delicada sonoridad de Uruguay, río de las caracolas, ya que alguna vez sus costas se cubrian con innumerables caracolas de brillantes colores, que los guaraníes llamaban urú siendo guay río o curso de agua) que comprende los siete pueblos de las Misiones Jesuíticas. El paradigma social de los guaraníes estaba basado en el parentesco y no en la familia al estilo europeo la unión tribal por el parentesco habilitaba habitar en territorios distintos y la poligamia; el joven cacique, que luego pasara a ser el jefe de todos los guaraníes en "guerra total" y con su "pueblo en armas".

Las familias patricias de Corrientes siempre confrontaron con las misiones jesuitas. El motivo es simple: los colonizadores basaban su desarrollo en la explotación de los recursos del lugar a través del sistema de la Encomienda. Este sistema consistía en el reparto de familias indígenas y sus tierras entre los colonizadores-encomenderos, convirtiendo a los guaraníes en sier-vos-esclavos. En cambio, en las Misiones Jesuitas de los pueblos guaraníes estaba prohibida la esclavitud, la servidumbre, la mita y la encomienda. La propiedad era comunitaria, y la distribución productiva era solidaria para el bienestar del pueblo, mediante las instituciones operativas del tupambae (para Dios), del tavambae (para la comunidad), y avambae (para el grupo familiar). Las Misiones dependían directamente de la corona, no de gobernaciones ni virreinatos, y no aportaban impuestos a estas instituciones. Esto les ocasionaba permanentemente conflictos de jurisdicción con las burocracias del Imperio y de la Iglesia (que fue la causante de la disolución transitoria en el siglo XIX). El sistema, concebido por los jesuitas y basado en la cultura guaraní, fue aprobado por la monarquía española (acuerdo surgido en la reunión entre el fundador de la Orden Jesuita: Ignacio de Loyola y el Rey más poderoso que tuvo el Imperio Español Felipe II) y tenía el objetivo supremo de evangelizar a los guaraníes. Esto se logró mediante un sincretismo religioso que demostró resultados comparativos beneficiosos.

* Historiador,

Fundación Yayetopá, Paso de los Libres.