Allanaron al testigo que dijo que escuchó a Milman anunciar el ataque contra Cristina

Por orden judicial, la Policía fue este jueves a la casa de Jorge Abello, el asesor del Frente de Todos que aseguró haber oido dos días antes del atentado de Cristina Kirchner al diputado del PRO y ex funcionario macrista Gerardo Millman decir: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa”. El objetivo era allanarlo para secuestrarle sus teléfonos y dispositivos electrónicos. Pero insólitamente Abello no estaba. Se había ido el miércoles a la tarde con su mujer y no había regresado. Los enviados del juzgado pusieron la faja en la puerta. Sin embargo, cuando la noticia del allanamiento ya se había filtrado, Abello apareció en su casa y tras hablar con los funcionarios policiales entregó dos celulares y dos computadoras. Ahora serán peritados en busca de elementos de interés para la investigación.

Todo ocurrió en el marco de una investigación paralela al intento de homicidio de la vicepresidenta: la que impulsó el propio Milman denunciando al asesor del FDT por falso testimonio. La misión de los investigadores era secuestrarle a Abello el teléfono. El caso está en manos del fiscal Eduardo Taiano, con la intervención del juez Julián Ercolini, que esta misma mañana firmó la orden para inspeccionar un departamento del cuarto piso de la calle Mariscal Antonio José de Sucre 2557, en Belgrano.

Abello es un ex diputado provincial de Santa Fe que en los tiempos macristas se dedicó a ser chofer de Uber -según las entrevistas que dio en su momento- y que actualmente trabaja como asesor legislativo de Marcos Cleri, diputado del FDT. Abello se presentó a declarar en los tribunales de Comodoro Py 2002 el viernes 23 de septiembre a las 17.