Gobernador Martínez: con drones buscan a un hombre

Con la utilización de drones realizan tareas de rastrillajes para dar con el paradero de Francisco Pérez de 28 años, quien hace 14 días permanece desaparecido y su familia se encuentra desesperada.

Fuentes ligadas a la investigación precisaron a El Litoral que se está realizando un rastreo de la línea telefónica de Pérez para determinar sus movimientos. Fue así que pudieron confirmar que no salió de la provincia.

En tanto en las últimas horas una división especial de la Policía vinculado a los casos de trata de personas, también se sumo a la pesquisa.

Lo que se pudo determinar hasta el momento es que todo se inició con amenaza extorsiva, luego de mantener un contacto a través de mensajes con una chica que sería menor de edad con quien hubo hasta intercambio de fotografías eróticas.

Se presume que alguna persona familiar de la joven tuvo acceso a esa información y comenzó a amenazarlo a Pérez con denunciarlo. Para no avanzar con la demanda le exigieron una entrega de dinero.

La dramática situación habría llevado a Pérez a tomar la decisión de huir de su casa luego de tener una discusión con su esposa.

"Lo más complicado es que no llevó documentos, no llevó teléfono, no llevó nada, no llevó ni siquiera ropa, según lo que me dice la señora. Es preocupante", precisó en Miguel Pérez, el padre del joven de quien no se tiene noticias. "Se buscó con la policía, con bomberos, inclusive los perros adiestrados para buscar personas que venían de la capital de Corrientes y no se sabe nada hasta el día de hoy", lamentó.

José Francisco salió de su hogar el viernes 17 y al momento de su desaparición vestía ropa de trabajo, pantalón jean color azul, una remera color negra con letras y rayas rojas, y zapatillas de color bordó, características físicas y particulares del mismo, son: de tez blanca, cabello color negro, corto, enrulado; 1.80 metros de estatura aproximada. Ante cualquier información comunicarse con el 911 o el 101 en el interior o a la comisaría de Gobernador Martínez al 3777 493060, o a la dependencia más cercana a su domicilio. (NG).