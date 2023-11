Lineamientos para la cadena bovina

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, encabezó el pasado miércoles una nueva reunión de la Mesa de Ganados y Carnes, donde se presentaron los lineamientos estratégicos para la cadena bovina, un estudio elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que genera un proyecto común con metas finales para 2032.

Bahillo expresó que "estamos dando un salto cualitativo muy importante, es fundamental que tengan una mirada de cadena, diría que imprescindible, nosotros obviamente tenemos la responsabilidad de hacer las políticas públicas, pero si trabajamos en conjunto esas políticas sin dudas van a ser mucho más eficaces".

En tanto, Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa, enfatizó que "lo que presentamos ha sido muy bien recibido por Bahillo, es un trabajo que venimos trabajando hace meses, es una hoja de ruta, que cuenta con un muy fuerte consenso de la cadena, donde lo que estamos planteando es una serie de acuerdos y desafíos a futuro, de hacia dónde queremos ir, y lo que tenemos que mejorar de acá a los próximos 10 años".

Lineamientos

El trabajo está compuesto por una serie de áreas focales y ejes estratégicos, vinculados al marco macroeconómico; a la propia cadena bovina; a la producción; a los mercados y al ambiente, al bienestar animal y a la inocuidad. Cada una de estas áreas está integrada por distintos ejes que van de la integración y la transparencia, pasando por la mejora genética, los estándares sanitarios y la comercialización, tanto en mercado interno como externo, entre otros.

Cabe destacar que 25 entidades y más de 80 referentes del sector participaron en la elaboración de estos lineamientos, entre los que se encuentran productores ganaderos (cría, recría, invernada y engorde a corral), productores de genética, consignatarios, frigoríficos dedicados al comercio en el mercado interno y externo, matarifes, grupos de exportadores, especialistas, empresas de insumos y sector público.

Según el trabajo presentado, las principales metas a alcanzar para el 2032 son lograr un stock de 63 millones de cabezas; una faena que supere los 15 millones de cabezas; un peso de faena de 275 kilos; y duplicar lo destinado a exportaciones.

El impacto tendría una serie de incrementos en la actividad económica, en comparación a año base 2022, que serían: unos u$s 26.444 millones (u$s 5.505 millones más); 546.068 puestos de trabajo (114.623 nuevos puestos de trabajo); 1,2 millones de fletes (214.827 más); y unos u$s 8.582 millones en generación de divisas.

Junto a Bahillo estuvieron también presentes el jefe de Gabinete de la Secretaría, Juan Manuel Fernández Arocena; y los subsecretarios de Mercados Agropecuarios, Luciano Zarich; y de Ganadería, José María Romero.

En tanto por la Mesa de Carnes y Ganados estuvieron presentes María Añon (CSBC); Silvina Campos Carlés y Marcelo Espinosa (Coninagro); Bernardo Cané (MACS); Eduardo Crouzel y Tomás Hardt (CCPP); Germán Estrada (CCDH); Miguel Jairala (Consorcio ABC); Ernesto Loweinstein y Gustavo Valsangiacomo (UNICA); Eduardo Malis y Leonardo Rafael (CAMYA); David Miazzo (FADA), Martín Rapetti (CRA); Néstor Rodríguez (CACG); Fernando Storni (CAF); y Daniel Urcia (FIFRA).