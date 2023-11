Revelaron el verdadero motivo por el que se rompió el vínculo entre L-Gante y Wanda Nara

Durante un largo tiempo hubo rumores de que Wanda Nara y L-Gante estarían juntos, ya que se mostraban muy cerca. Sin embargo, luego se distanciaron y la mediática volvió con Mauro Icardi, y parecía haber terminado todo. Días atrás se volvió a hablar del vínculo entre estas dos figuras, cuando el cantante fue a PH Podemos Hablar y enfureció a Wanda al hablar de ella.

Entonces, Juan Etchegoyen decidió investigar cuál fue el verdadero motivo por el que se rompió el vínculo entre L-Gante y Wanda Nara, y contarlo en Mitre Live. En primer lugar, el periodista comentó que "yo creo que sí se terminó (la relación). A mí me aburrió esta novela, pero como tengo datos que seguramente van a provocar un fuerte interés, voy a contar lo que pasó".

"El vínculo de L-Gante y Wanda hoy, según me cuentan, está roto. No hay, a esta hora, ninguna posibilidad de que se retome, por la información que yo cuento. Les voy a decir más, de la única manera que esto puede llegar a recomponerse, es si Wanda deja a Icardi y elige a Elián Valenzuela como pareja. Yo no creo que esto suceda, lo veo muy complicado, y menos en este momento que Wanda está en un difícil momento, transitando la enfermedad leucemia, que ella dijo", sentenció Etchegoyen.

Luego, reveló: "¿Qué fue lo que pasó entre L-Gante y Wanda Nara? Lo que pasó está claro, L-Gante se enamoró de Wanda Nara, ella no se enamoró de él, ella la pasó bien en algún momento, pero nunca sintió lo que L-Gante siente por ella. A mí me contaban que Elián quería oficializar su romance con ella, y Wanda Nara nunca quiso esto. Acá viene el detonante, me decían esto, él se cansó de ser segundo en la vida de Wanda Nara".

"Vos te preguntarás cómo están las cosas hoy, me cuentan que están distantes, casi ni se hablan, porque él está dolido con ella. Él siente que ella no se la jugó por él, y decidió ella, en un momento muy difícil de su vida, quedarse con la misma vida que tenía", comentó el periodista.

Posteriormente, compartió: "Lo que también me contaban, en las últimas semanas, que Icardi no le habría hecho las cosas fáciles a Wanda, por un tema de celos. Le habría dicho en varias ocasiones a Wanda Nara que no lo vea más a L-Gante, ella no sé si le hizo tanto caso, me parece que no".

"Me suman un dato que es cierto, cuando Wanda viene a Buenos Aires, que coincide con la liberación de L-Gante, una de las primeras cosas que hizo Wanda Nara fue verlo a L-Gante. Y en seguida, Icardi vino a Buenos Aires también... Dato que en su momento me llamó la atención, más allá de que Icardi seguramente quiera estar cerca de Wanda, sobre todo en este complicado momento", sentenció.

Finalmente, Juan Etchegoyen concluyó comentando: "La verdad es esta, Elián se cansó de esperarla, ella optó por dejarlo ir. Yo, por la data que tengo, no creo que se vuelvan a ver, pero vamos a ver, quizás en una de esas el amor todo lo puede y se juntan de nuevo".

Fuente: Pronto