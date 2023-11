Así serán los cruces de cuartos de final

Luego de haberse disputado los octavos de final de la fase eliminatoria, quedaron conformados los ocho equipos que se medirán por los cuartos del Reducido del Torneo Federal A, en la continuidad del camino por un ascenso directo a la Primera Nacional.

Los cruces a programarse para el próximo fin de semana volverán a jugarse a un solo partido, con ventaja deportiva para los equipos que se ubicaron en las mejores posiciones del certamen, a saber:

Olimpo de Bahía Blanca (1) vs. Independiente de Chivilvoy (8); Douglas Haig de Pergamino (2) vs. Central Norte de Salta (7); Ciudad de Bolívar (3) vs. Argentino de Monte Maíz (6); y Gimnasia y Tiro de Salta (4) vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (5).

Los resultados registrados en los octavos de final fueron: Olimpo 2 - Atenas (Río Cuarto) 0; Douglas Haig 0 - Santamarina (Tandil) 0; Ciudad de Bolívar 3 - Sol de América de Formosa 1; Gimnasia y Tiro 2 - Sportivo Belgrano de San Francisco 0; Villa Mitre 1 - Boca Unidos 0; Argentino 4 - Cipolletti de Río Negro 0; Central Norte 3 - Sportivo de Las Parejas 1; Independiente 1 - Juventud Unida de San Luis 1.

Permanencia

En los cruces por la permanencia, en cancha neutral, luego de la anulación de dos descensos, se dieron estos resultados:

Juventud Antoniana (Salta) 3 - Peñarol (San Juan) 1.

Gimnasia (Concepción del Uruguay) 2 - Liniers (Bahía Blanca 0. A consideración del Tribunal de Disciplina al suspenderse a los 25 minutos del complemento.