Insumos bioquímicos: cobrarán un arancel a prepagas y obras sociales

El presidente del Colegio de Bioquímicos de Corrientes, Guillermo Duré, dialogó en el programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio sobre lo que se cobrará para realizarse estudios de laboratorios.

“La problemática viene por la diferencia que hay entre los proveedores que nos aumentan mes a mes, desde jeringas, agujas, reactivos, todos afectados por el dólar y los costos son cada vez mayor”, anunció.

Además, dijo que “en paralelo, las prepagas no actualizan su arancel de forma equitativa, no podemos aguantar más eso, prácticamente estamos financiando al sistema de salud y no es más viable”.

Por ello, el presidente comentó que esta es una decisión a nivel nacional. “Cobramos un copago en algunos casos o diferencias de arancel a las obra sociales y prepagas, esto empezó esta semana”, finalizó.

Escuchá la entrevista completa: