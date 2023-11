El sábado inician los octavos de final de la Copa de la Liga Correntina

La Liga Correntina de Fútbol programó para este sábado y el próximo miércoles, los partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa, segundo certamen del año. En la jornada sabatina, la actividad tendrá lugar en las canchas de Boca Unidos, Libertad y Sportivo. En el escenario del Verdolaga se completarán las cruces.

El programa de partidos correspondiente a los octavos de final, es el siguiente: sábado 11, 14:30 hs, Sportivo vs. Dr. Montaña (cancha Libertad); 14:30 hs, Sacachispas vs. Rivadavia (cancha Boca Unidos); 14:30 hs Talleres vs. Empedrado (cancha Sportivo); 16:30 hs Mburucuyá vs. Huracán (cancha Libertad); 16:30 hs Curupay vs. San Marcos (cancha Boca Unidos); 16:30 hs Boca Unidos vs. Barrio Quilmes (cancha Sportivo).

Miércoles 15: a las 15 hs, Lipton vs. Cambá Cuá y 17 hs, Libertad vs. Mandiyú.