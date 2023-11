Pesar por la muerte del periodista Edi Zunino

El periodista Edi Zunino murió a los 60 años. Así lo confirmó este jueves Jorge Fontevecchia, propietario de Editorial Perfil, donde Zunino se desempeñó como secretario general de redacción del diario homónimo y como director de la revista Noticias.

En medio de una entrevista esta mañana en Radio Con Vos, Fontevecchia hizo un alto para expresarle a su entrevistador: “Perdoname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. Es una profunda tristeza, [fue] director de la revista Noticias, director renunciado de Perfil...”. Momentos después, la nota concluyó.

Zunino nació el 21 de abril de 1963 en Ramos Mejía y ocupó, entre otros cargos, el de secretario general de redacción del diario Perfil. Inició su carrera a fines de la dictadura, en la revista “subte” Retruco, dirigida por dos compañeros suyos de la Escuela de Periodismo del Instituto Grafotécnico: Jorge Fernández Díaz y Gustavo González.

En los años siguientes, colaboró en los diarios La Voz y Sur, fue redactor del quincenario cooperativo Acción y en la década del 90, como redactor y editor de la sección política de Noticias, se especializó en temas de investigación.

Entre otros galardones, Zunino recibió en 1995 el Premio a la Ética Periodística de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida, Estados Unidos; y en 1998, el Premio ADEPA/Clarín a la Libertad de Prensa.

Trabajó en radio y televisión y también fue editor de Economía e Internacionales en la revista 3 Puntos y jefe de Política Nacional en el semanario TXT, dirigido por Adolfo Castelo.

Asimismo, el periodista fue expositor en foros nacionales e internacionales sobre libertad de prensa y fue jurado del Primer Concurso de Piezas Periodísticas Basadas en Solicitudes de Acceso a la Información Pública, convocado por la filial venezolana del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en abril de 2008.

