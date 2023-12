Marcelo se preocupó por las burlas de Charlotte al resto de los participantes

Todo empezó después de que Marcelo Tinelli le preguntara a Charlotte Caniggia qué opinaba sobre Lola, la hija de Diego y Yanina Latorre.

Sin filtros, la hija de Mariana Nannis había contestado: "A ella hay que quererla por la mamá. La mamá es una conch... es mafiosa. Es como meterte con More Rial. Tenemos que ser amigas. La amamos a Lola, es divina, divina, divina".

Por su parte, cuando le preguntaron por lo que había pasado, Yanina explicó en LAM: "Lo de que soy conch... no lo voy a discutir. Cuando lo dijo yo estaba viendo el programa y me maté de la risa. Hay varias que me escribieron enojadas".

"Charlotte no es agresiva, está buscando una previa y es divina. A parte, soy conchu... es verdad. La verdad es que el que se enoja con Charlotte pierde. Ella me comenta las historias de Instagram, me pone 'te amo'. Tengo buena onda, la verdad es que me divirtió y me pareció que estaba bien. Ese es el juego de la tele y no te podés ofender porque Charlotte es inimputable", añadió.

"Y sabe cuál es el remate. Le están preguntando qué opinás de Yanina y qué va a decir", acotó Ángel de Brito. "La verdad es que fue hipnótica. Yo le hubiera puesto un diez porque me divirtió", coincidió Latorre.

Luego de esto, la panelista advirtió: "Igual, me dijo Tinelli que estuvo hasta las tres de la mañana recibiendo llamados y cuestionamientos (de otros participantes que se sintieron agraviados)".

Finalmente, contando que el conductor se había comunicado con ella, Yanina cerró: "Sí, es más. Hoy a la mañana me llama Marcelo y me pregunta: '¿Estás enojada?' Yo le dije que no. Coki sí se calentó, al toque me empezó a escribir".

Fuente:Pronto