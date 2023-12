Pampita se cansó de las críticas al Martín Fierro y tuvo un cruce con Ángel De Brito

Luego de que se realizó el Martín Fierro Latino, recibió muchas críticas. Es por esto que, en una nota para LAM, Pampita se cruzó con Ángel De Brito, que fue uno de los que más contó todos los problemas que tuvieron en la entrega de premios en Miami.

"Me dijo cuando llegué 'te la pasaste tirándome mierd..', no, a Pampita y al Pollo yo los corrí, por ahí no lo vio porque estaba en el shopping... Pero yo soy pro Martín Fierro, fui toda la vida, fui cuando no estuve nominado", comenzó sentenciando Ángel De Brito. A lo que Pampita expresó: "Hay que apoyarlo, que crezca, que haya muchos sponsors, que nos puedan pagar el pasaje a todos".

Sin embargo, Ángel sentenció: "Vos queres seguir ganando Martín Fierros". Entonces, Pampita explicó: "No, pero de verdad, este es el primero, si lo apoyamos todos en la televisión, el año que viene un montón de gente se puede sumar y se pueden pagar un montón más pasajes, y podemos ir todos a disfrutar de este premio. Puede crecer, la idea es que crezca".

"Mirá si en el de la Moda te gana una mal vestida, te morís, y lo vamos a criticar también... Ventura y Pampita confunden la crítica con no apoyar los premios, yo a los premios los recontra apoyo", compartió Ángel De Brito.

"Es la primera edición, hay que conseguir un sponsor y que la próxima sea más grande. Pero hay que empezar a hacerlo", comentó Pampita. Luego, agregó: "No valoran que llega nuestro premio a afuera, no valoran el gasto que es llevar a tanta gente con pasaje, hotel, con todo... No valoran que acaba de llegar a Estados Unidos".

Rápidamente, expresó: "Tenemos que apoyarlo, todos los de la tele, cada uno de nosotros, tenemos que apoyarlo para que crezca, porque nos va a servir que nuestros programas se vean en toda Latinoamérica. Nos va a servir que compitamos, nos va a servir ir a una fiesta donde estamos todos los de Latinoamérica".

"Anduvo bien y esperemos que el año que viene ande mejor. Hay algo que hay que entender, mientras más sponsors se sumen, más somos los que vamos a poder ir, más nominaciones va a poder haber, más ternas van a poder haber. Pero si ya en la primera edición está todo el mundo hablando mal", comentó Pampita.

En ese momento, Ángel sentenció: "Quizás no todo el mundo quiera ir por un pasaje". A lo que la modelo expresó: "Por un pasaje no, ir y estar con todos los programas de Latinoamérica. ¿Vos no querés ir? ¿No queres que tu programa esté?". Sin dudarlo, el periodista afirmó que "había más famosos en el Martín Fierro de acá que de allá", y la modelo concluyó expresando: "No, de allá había muchos, ustedes capaz que no conocen... Chicos, que crezca el premio nos va a servir a todos".

Fuente:Pronto