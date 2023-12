Francos: Macri “no compró acciones” en el Gobierno nacional

Guillermo Francos, quien será ministro del Interior desde el próximo 10 de diciembre, dejó en claro que la gente eligió a Javier Milei más allá del apoyo electoral que recibió de un sector de Juntos por el Cambio, del cual -dijo- “no compró acciones” en el nuevo Poder Ejecutivo.

Este viernes, en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Rivadavia, Francos dejó en claro que las decisiones en cuanto a la conformación del futuro gabinete será definida exclusivamente por la fuerza libertaria.

“Veo con optimismo que apoyen las leyes, si no sucede, cada uno tendrá su responsabilidad política. No se puede decir que no a un presidente electo con un discurso claro sobre lo que iba a hacer. Ahora, si entendieran que las leyes que presentamos no representan lo que prometimos en la campaña, tendrían todo el derecho. Pero nosotros lo que vamos a hacer es lo que se dijo en la campaña, y lo que se dijo en la campaña, fue votado por el 56% de los argentinos”, enfatizó el futuro funcionario en la prensa.