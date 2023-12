Valdés aguarda definiciones económicas pero pidió administraciones austeras

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, asistió ayer a la ceremonia de asunción de Javier Milei como presidente de la Nación bregando por “una Argentina con más federalismo, desarrollo y progreso”.

En la antesala del acto donde Milei recibió los atributos de mando de parte del mandatario saliente, Alberto Fernández, para ejercer la presidencia por los próximos cuatro años, Valdés habló con la Nación+ sobre la asunción del líder libertario y destacó que “es una etapa nueva en la Argentina y hay que escucharlo con mucha atención?, y agregó que hay mucho trabajo por hacer por el cambio”.

Mientras que sobre la decisión del Presidente de brindar su discurso ante la gente que se congregue en la plaza 25 de Mayo dijo que “es una decisión del Presidente, debería dar un mensaje al Congreso. Acá lo está haciendo de espaldas al Congreso y de frente al pueblo como una señal de lo que venía diciendo de que la política se había equivocado durante mucho tiempo y no hizo los ajustes que tenía que hacer, que no produjo el cambio que había que producir en la Argentina y que no nos ha traído prosperidad económica”.

“Creo que producto de eso, son este tipo de decisiones y hay que trabajar y construir juntos. Creo que es el tiempo de aportar, de acompañar y de cambiar una Argentina que viene de mal en peor, remarcó el mandatario correntino.

En este marco, Valdés también reflexionó sobre el acompañamiento del Gobierno central a las provincias y reprochó el olvido de algunos mandatarios. “Nosotros somos un país federal fundamentalmente, así dice nuestra Constitución, así está organizada políticamente y así tiene que estar organizada económicamente. No podemos tener presidentes que cada vez que asumen se olvidan que somos un país federal y pretenden avasallar las economías provinciales”.

“Tenemos que lograr administraciones austeras, tenemos que administrar permanentemente bien los recursos pero recordar que somos un país federal”, insistió.

Mientras que en diálogo con Radio Mitre sobre Milei el gobernador de Corrientes dijo que “hay que darle una chance en principio de cambiar la Argentina”, y reconoció “nosotros (por la alianza Juntos por el Cambio) hemos hecho una propuesta de cambio pero no fue tan profunda como ésta y el pueblo ha votado este cambio, esta diversidad de ideas y por lo tanto hay que acompañar”.

“En JxC decíamos que había que arriar los egos para poder construir y mostrar a la sociedad un espacio político que esté junto para cambiar y no hicimos ninguna de las cosas. No estuvimos ni juntos ni hicimos las mejores propuestas de cambio”, afirmó sobre la campaña.

“Nosotros los diez gobernadores vamos a estar trabajando juntos. Vamos a defender los intereses de nuestras provincias y vamos a tener la responsabilidad de construir un espacio político hacia el futuro que viabilice la posibilidad de acceder nuevamente al poder con nuevas ideas e innovadoras, teniendo una crítica responsable y haciendo un aporte importante para este país que empieza a partir de hoy”, sostuvo finalmente el gobernador de Corrientes.

En este marco y tras la jornada de juramento de Javier Milei y Victoria Villarruel, el gobernador de Corrientes compartió a través de su cuenta X el acompañamiento a ambos.

“A 40 años de la recuperación de la Democracia, Javier Milei y Victoria Villarruel prestaron juramento y asumieron como presidente y vicepresidente de la Nación. Éxitos para ambos en esta nueva era y trabajemos por una #Argentina con más federalismo, desarrollo y progreso”, publicó.

En tanto, y tras la publicación de Valdés, Vilarruel le respondió: “Gracias Gobernador!! Ya nos veremos en Corrientes¡”

En este marco, Valdés no fue el único mandatario provincial que saludó a Milei y Villarruel tras el acto de asunción, ya que su par de Chaco, Leandro Zdero, le expresó al nuevo presidente "el mayor de los éxitos en su gestión" y destacó que desde la provincia de Chaco estarán "acompañando esta etapa de cambio tan imprescindible para iniciar el camino del progreso".

En tanto, el Mientras que en su cuenta en la red social X, el flamante jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, consideró que "hoy comienza una nueva etapa en nuestro país" por la asunción del nuevo presidente, a quien le deseó que "pueda llevar adelante el cambio de rumbo que los argentinos necesitamos, donde la libertad, el esfuerzo y el mérito sean los valores que nos permitan volver a progresar, crecer y vivir en paz".

"Saludamos al presidente Javier Milei, quien desde hoy tiene la gran responsabilidad de liderar nuestro amado país. Le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión, anhelando que sus decisiones estén orientadas al federalismo y hacia el bienestar de todas y todos los argentinos", expresó hoy el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

También el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, destacó que con la asunción del nuevo presidente "se inicia un nuevo período democrático en nuestro país" y llamó a concentrar "esfuerzos en el respeto al federalismo como fundamento de la nación y el consenso como principio rector para el desarrollo equitativo".

"Nuestra prioridad seguirá siendo trabajar incansablemente por el bienestar de las pampeanas y pampeanos, defender irrenunciablemente nuestros derechos, haciendo lo necesario para lograr un futuro lleno de oportunidades para cada rincón de nuestra querida provincia", agregó.

El gobernador saliente de San Juan, Sergio Uñac, calificó a la asamblea legislativa como "histórica para la democracia" tras la jura de Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, a quienes les deseó "el mayor de los éxitos en su gestión".

En tanto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, felicitó a Javier Milei y a Victoria Villarruel y les deseó "éxitos en esta nueva etapa que se inicia hoy en el país".

"En tiempos de tanta mezquindad política, nosotros queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, porque eso significa que le va a ir bien a los chubutenses y a todos los argentinos", subrayó el chubutense que llamó a "trabajar en conjunto para que eso suceda, comprometidos con la tarea de impulsar una Argentina productiva que mire hacia el interior y desarrolle el gran potencial que tenemos las provincias".