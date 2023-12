Nuevos operativos y decomisos a los vendedores ambulantes de la peatonal

Las inspecciones en la peatonal Junín que iniciaron en la tarde del viernes se extendieron hasta ayer, con el decomiso de la mercadería de tres vendedores ambulantes y la impotencia entre los comerciantes (algunos con más de 40 años de vigencia en el rubro) que no renovaron sus permisos y se encuentran sin trabajar hace 4 días. Reclaman al municipio una prórroga en cuanto a los requisitos y celeridad en el alta comercial.

Los controles se intensificaron ayer con el personal de la Secretaría de Ambiente, la guardia urbana y los policiales de la provincia que controlaron a cada puesto para corroborar con el cumplimiento de las normas comerciales a través de un código QR. Al no contar con el mismo, una gran cantidad de vendedores no pueden vender sus productos y el temor se agudiza aún más con la proximidad de las fiestas.

Un sector de los comerciantes ambulantes denuncian que al menos tres sufrieron el decomiso de la mercadería, 6 fueron retirados del padrón municipal, 4 se encuentran en expedientes desde hace varios meses y 8 personas de nacionalidad Senegal no pueden comercializar debido a que no cuentan con carros transportadores. Los funcionarios municipales consultados por El Litoral no respondieron ante estas cuestiones.

Cristina Acosta, delegada de un grupo de vendedores ambulantes de la peatonal Junín señaló a El Litoral que: “Hay vendedores que están en la peatonal hace 20 y 40 años, trabajaron toda su vida acá y los sacaron del padrón. Necesitamos que los devuelvan a los compañeros que sacaron son gente humilde y trabajadora”.

Luis tiene 72 años y trabaja como vendedor ambulante en la peatonal Junín hace 40 años y desde el viernes está sin trabajar. “Fuimos a renovar los permisos y nos salieron que no figuramos. Entonces tramitamos todo otra vez y nos dicen que no hay permiso. Ahora no podemos trabajar y hay gente que nunca en mi vida ví y está trabajando”.

Además piden una flexibilización en cuanto a los requisitos exigidos en el acta comercial ya que estos se deben renovar por completo cada tres meses. En los que deben presentar libreta sanitaria, permiso policial, contar con carro para transportar sus productos y abonar la cuota mensual.

En la peatonal Junín se realizaron censos previamente para determinar la cantidad de vendedores y estiman que hay alrededor de 109 sin embargo, según informaron desde el municipio solo hay cupos para 50 comerciantes ambulantes con puesto fijo en ese sector de la ciudad.

“Para hacer un carrito hoy en día cuesta alrededor de 200, 400 mil pesos, ¿de qué van a vivir? ¿qué van a comer si no laburan? Si ese es el sustento diario de cada uno de ellos. Los senegales trabajan hace años acá, están al día, pagan el Afip y ahora no pueden vender por no tener un carro, por eso pedimos prórroga porque no pueden fabricar de un día para otro”, dijo a El Litoral, Cristina Acosta, delegada de un grupo de vendedores ambulantes.

Por otra parte, el delegado de la Asociación de Vendedores Ambulantes, Carlos Livio señaló a El Litoral que: “no tenemos un problema con el municipio, no estamos en contra de que se controle ellos buscan regular la situación del vendedor ambulante y muchos hicieron caso omiso a estos requisitos. Hay colegas que se van a quedar sin trabajo por confiar en gente que los engañó y les dijo que no pasaba nada si no cumplían”.

Los reclamos por parte de los vendedores que están sin trabajar hace 4 días se extenderán en la jornada de este martes frente a Acor para exigir una prórroga para cumplir con los requisitos y que devuelvan al padrón municipal a los comerciantes que fueron quitados del mismo.

(VT)