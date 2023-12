El ex de Julieta Poggio confirmó que iba a entrar a Gran Hermano y lo bajaron horas antes

Este lunes comenzó nuevamente por la pantalla de Telefe una nueva temporada de Gran Hermano y se conocieron los nuevos participantes que protagonizarán el reality. Como suele ocurrir, muchos llegan hasta las instancias finales del proceso de selección, pero no logran ingresar.

Si bien en los últimos días se habían filtrado algunos nombres, muchos de ellos no eran ciertos. Menos uno, que previo al estreno del reality, contó que fue bajado por viralizarse en las redes sociales.

Lucca Bardelli, el exnovio de Julieta Poggio, a través de sus redes sociales reveló que iba a entrar a la casa más famosa del país. Cabe recordar que el modelo e influencer saltó a la fama cuando acompañó a la finalista de GH 2022 desde la tribuna, y cobró notoriedad en los medios tras su mediática ruptura con la bailarina.

"Primero que nada, al final no voy a entrar a la casa. Muchísima gente me estuvo mandando mensajes, preguntándome, incluso pibes o señoras grandes dándome todo el apoyo y diciéndome que me van a bancar", comenzó diciendo el modelo.

"Nada, lo recontra agradezco, me estallé mal estos días, pero no voy a entrar al final. Sí es verdad que era uno de los confirmados e iba a entrar y todo, pero como ya saben hace una semana se filtró mi ingreso y por eso y unas cuestiones más que no vienen al caso al final no se va a dar", explicó.

Fuente: Minuto uno