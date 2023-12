El STJ otorgó incremento salarial del 10% y un bono de 75 mil pesos

El Superior Tribunal de Justicia dispuso ayer un aumento salarial del 10% para todo el personal del Poder Judicial, el que se hará efectivo con el cobro de los sueldos del mes de diciembre de 2023 y por única vez se abonará un adicional no remunerativo y no bonificable de 75 mil pesos para todas las escalas de la estructura salarial y por contrato de locación de servicios vigente al 31/12/23.

Por Acuerdo Extraordinario N°13/23 celebrado ayer se dispuso un aumento del 10% a partir del 1° de diciembre de 2023 y un adicional que se cobrará con el aguinaldo.

El aumento alcanza a toda la planta administrativa, personal técnico-profesional de maestranza y servicios, y magistrados y funcionarios.

Adicional de 75 mil pesos

El adicional de 75 mil pesos que se dispuso por única vez, fue aprobado por mayoría con los votos de los doctores Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Chaín.

Por su parte el ministro Eduardo Gilberto Panseri, se opuso a la liquidación del adicional no remunerativo y no bonificable y propuso recomponer las remuneraciones en un 11% a partir del 1° de diciembre de 2023. Por estar en contra de los rubros que no tienen aporte y no impactar el adicional en los jubilados

En lo que va del 2023, los empleados judiciales recibieron varios aumentos salariales. En marzo y en abril recibieron un incremento salarial del 12%; en mayo del 15%, en junio, julio, agosto el porcentaje fue del 12%, mientras que en noviembre fue del 10%.