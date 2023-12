Inició el jury a la jueza que le dio la tenencia de Lucio Dupuy a la madre

Comenzó ayer en la legislatura de La Pampa el jury contra Ana Clara Ballester, la jueza del fuero de Familia provincial que entregó a Lucio Dupuy a su mamá, Magdalena Espósito Valenti. Un año más tarde, en noviembre de 2021, la mujer mató a golpes al nene de 5 años junto a su pareja, Abigaíl Páez.

La jueza Ballester no es la única enjuiciada. También se evalúa el desempeño de quien fuera la responsable de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2 de General Pico, Elisa Catán, quien también intervino en 2020 en el expediente por la tenencia del niño de 5 años que fue asesinado.

En la jornada inicial, el tribunal de enjuiciamiento por mal desempeño escuchó los testimonios de la familia de la víctima. En primer lugar, habló Leticia Noemí Hidalgo, la tía de Lucio que, junto a su marido Maximiliano Dupuy, tenía la guarda del nene hasta que Ballester, extitular del Juzgado de Familia 1 de La Pampa, decidió el destino materno.

“Todo fue normal hasta que la mamá pidió tener otra vez a Lucio. Ahí me empezó a amenazar, me decía que me iba a pasar de todo... Lucio no era un nene que pidiera irse con su mamá. Yo le dije que no se lo iba a devolver. Mi marido también le dijo que no, entonces ella fue a denunciarnos y la Policía nos sacó al nene”, contó la mujer.

La testigo dejó en claro que la defensora oficial Fernanda Coronel –quien tramitó la tutela– le aconsejó que no entregara a Lucio y que el acuerdo de cuidado personal lo firmaron con el asesoramiento de la abogada particular Adriana Mascaró. “¿Por qué cambiamos de defensora? Creímos que era una opción mejor”, comentó.

“Mascaró nos dijo que era su mamá. No tuvimos opciones (para no entregarlo). No teníamos a quién preguntar, qué hacer, no teníamos ayuda… Lo entregamos por cansancio”, dijo la mujer. Cuando le preguntaron por qué Lucio no pudo ir a vivir con su padre, Hidalgo respondió: “Eso preguntáselo a Christian”. Y aceptó que el padre no reclamó por su hijo.