Fuerte devaluación: dólar a $800 y un paquete de ajustes de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial, la más importante en casi 35 años, al pasar de los actuales $366,45 hasta los $800, es decir, un salto cambiario de 118,3%.

La medida fue informada a través de un mensaje grabado, con varias horas de demora, en el que Caputo hizo un descripción de la situación en la que se encuentra la economía y anunció un paquete de 10 medidas que entrarán en vigencia de inmediato.

“Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial, que pasará a valer $800 para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para incrementar su producción”, sostuvo el flamante jefe del Palacio de Hacienda al oficializar la fuerte devaluación del peso frente al dólar, que equivale a un 54%.

La modificación cambiaria, además, estará acompañada por un incremento provisorio del Impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias, cuyas alícuotas no fueron precisadas.

“De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario”, sostuvo Caputo.

Y prometió que “finalizada esta emergencia vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación que son un gravamen perverso que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino”.

El ministro de Economía no dio precisiones sobre cómo quedará conformado finalmente el Impuesto País, ni qué tasa se le aplicará a las exportaciones no agropecuarias.

Con la devaluación anunciada este martes, el dólar oficial acumula un incremento del 351,6% en lo que va del año, si se toma como referencia los $177,16 del último día hábil de 2022.

Tras el anuncio de Caputo sobre la suba del dólar oficial del 118%, los gurúes de la City prevén que los tipos de cambios paralelos, como el blue y el MEP, aumenten en los próximos días almenos un 20%, lo que llevaría a la brecha con el oficial por lo menos arriba del 50%.

“El dólar blue va a subir por lo menos un 20% en estos días porque estamos en días previos a vacaciones”, aseguró a Ámbito el economista Federico Glustein. Por lo cual, el analista financiero Salvador Di Stefano agregó que este miércoles la brecha entre el blue y el oficial será “de más del 50%”.

De esta manera, el dólar blue, que este martes finalizó en $1070, podría trepar unos $200 en las siguientes jornadas hasta los $1270, lo cual dejaría la brecha en torno al 58,8%.

“La recesión va a ser feroz, con lo cual, yo no me arriesgaría a pensar que la brecha se va a duplicar. Ahora, lo que pasa es que el dólar turista se va a ubicar en torno a los $2000, lo que va a generar demanda del dólar blue para irse de vacaciones, porque nadie va a pagar con tarjeta, no la colocamos nunca más”, explicó el analista financiero.

Una primera pista sobre la apertura de este miércoles del dólar paralelo la puede brindar el dólar cripto que, conocidos los anuncios de Caputo, pasó de $1033 a superar los $1100 hacia las 21, según el exchange Bitso, lo que implica una suba de $67 o casi 7%.