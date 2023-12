Mandiyú tendrá de rival a Juventud de Puerto Tirol

n De modo extraoficial se conoció ayer que el rival que tendrá Mandiyú en el primer cruce eliminatorio del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2023/24, será Juventud de Puerto Tirol.

La información fue difundida ayer por Ascenso del Interior, que maneja datos de primera mano del Consejo Federal de Fútbol (CFF), que tendrá que oficializar en las próximas horas los cruces.

Pese a que el Tribunal de Disciplina del CFF aún no se expidió acerca de las dos protestas que aclararán acerca del equipo clasificado de la zona 13, el sitio especializado brindó luz acerca de los cruces que se vienen en esta región.

Mandiyú se adjudicó invicto la zona 5 con 16 puntos, producto de 5 triunfos y 1 empate, mientras que Juventud se quedó, también sin derrotas, con el grupo 9 de la competencia con 14 unidades, producto de 4 victorias y 2 pardas.

A la luz de la información de Ascenso del Interior, el primer partido se jugaría el sábado por la tarde en la ciudad chaqueña, mientras que la revancha tendría lugar el miércoles a la noche en el estadio del club Boca Unidos.

Sin embargo, la dirigencia del equipo chaqueño tendría la intención que se dilate por 24 horas el partido, ya que el jueves tiene compromiso por la Liga Chaqueña.

De darse esta situación, la revancha se diferirá para el jueves.

Se fue Baglivo

También se confirmó ayer que el mediocampista central Gonzalo Baglivo se despidió de Mandiyú para continuar su carrera en el exterior.

Los otros correntinos

En los otros cruces de la región, Puente Seco se medirá con Atlético Posadas, definiendo en Paso de los Libres la serie.

En tanto que Huracán jugará el segundo partido en Goya frente a Victoria de Curuzú Cuatiá.

Además, las series eliminatorias de la región contemplan estos juegos:

Timbó (Jardín América) vs. Central Iguazú (Iguazú); Mitre vs. Gibson Brown, ambos de Posadas; Defensores de Formosa vs. Atlético Laguna Blanca; Español (Villa Ángela) vs. Resistencia Central; y el ganador de la zona 13 (San Lorenzo de La Tigra o San Lorenzo de Sáenz Peña) vs. Comercio (Santa Sylvina).

(RP)