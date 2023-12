Quién fue el jugador de la Selección que tuvo un romance con Catalina de Gran Hermano

La vuelta de Gran Hermano generó un sin fin de nuevas historias vinculadas a los nuevos participantes. Uno de los testimonios que llamó la atención fue el de Catalina, de 31 años que confesó haber tenido una relación con un futbolista argentino campeón del mundo.

El periodista Juan Etchegoyen reveló que se trata del Cuti Romero. "Me dieron el nombre del jugador campeón del mundo con Argentina que tuvo un affaire con Catalina Gorostidi”, dijo y añadió: “Les diría que la fuente que me pasa el dato es inobjetable. La data proviene desde la provincia de Cordoba. A mí lo que esta persona me cuenta es que cuando vieron que había entrado esta chica al reality muchos se rieron y preocuparon también por cualquier cosa que pueda decir”.

“Quien habría salido con Catalina , flamante integrante de Gran Hermano, es el Cutí Romero. Me aportan que cuando el defensor jugaba en Belgrano tuvo una relación importante con Catalina, me hablan de varios meses juntos, esto fue entre el 2016 y 2018”, dijo al respecto el comunicador.

Por último, remarcó: “Yo quiero imaginar que en ese momento el Cuti estaba soltero. No me dan más detalles que lo que estoy contando por ahora. Esto habría sucedido cuando él recién llegó a la primera del conjunto cordobés, luego ya se estableció en Europa para seguir su carrera y a Catalina no la vio más”.

