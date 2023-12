Milett Figueroa descolocó a todos al revelar qué fue lo que la enamoró de Marcelo Tinelli

Cuando Marcelo Tinelli empezó a mostrarse interesado en Milett Figueroa, muchos apostaron a que todo formaba parte de un juego mediático como el que alguna vez jugó con Coki Ramirez. Sin embargo, los chicaneos en cámara se transformaron en algo más que continuó por afuera y que hoy por hoy, es una relación confirmada.

Milett venía de Perú y conocía vagamente a Tinelli. Según contó alguna vez, le habían comentado de su éxito y de su poder pero curiosamente, ninguna de esas dos cualidades fueron las que se adueñaron del corazón de la modelo. En diálogo con el streaming, confesó qué fue lo que la enamoró del conductor: "Él es él. No interpreta ningún personaje y eso fue lo que me enamoró".

Para Milett, fue la trasparencia de Marcelo lo que hizo que se fijara en él antes que cualquier otra cosa. "Me atrae obviamente pero más allá de esto, lo admiro. Me gusta mucho escucharlo, no me aburro nunca y eso me encanta. Es lo más lindo que me pasó en este tiempo".

Los chicos quisieron saber si el primer beso de la pareja se había dado en la primera cita, pero ella lo negó: "La primera salida fue con mi mamá. Él organizó una cena para las dos, para conocernos. En ese momento fue como una formalidad... había una atracción mutua pero cada quien quería mantener su lugar".

Sin embargo, ninguno de los dos pudo resistirse: "El amor es así, sucede y uno nunca sabe con quién. Marcelo tiene algo más... mi hermana, que vino el sábado, cenó con nosotros y después me dijo algo que yo también pienso: es un hombre diferente".

Fuente: Minuto uno