Presupuesto Municipal: el oficialismo añora la unanimidad pero la oposición pide cambios

El secretario de Hacienda de la Municipalidad Guillermo Corrales se reunió ayer con los ediles para analizar el Presupuesto Municipal 2024 que contempla gastos y recursos por $57.778.558.380. Desde el oficialismo aseguran que el expediente será aprobado por unanimidad, mientras la oposición vaticina que no acompañarán los números si no se introducen modificaciones en el monto de los recursos que se destinará a los salarios de los trabajadores.

En este marco, el concejal Héctor Torres en diálogo con El Litoral comentó que la reunión “fue muy buena” y destacó que “se aclararon puntos importantes del Presupuesto, sobre todo para la oposición”.

“Algunos concejales de la oposición plantearon que para ellos lo dispuesto en la Carta Orgánica que establece que el 50 por ciento del Presupuesto sea destinado al personal no se estaba cumpliendo. Nosotros le demostramos que sí, con los números en la mano”.

“Corrales se mostró predispuesto a hablar con ellos y de mostrarles números, e incluso les dijo que si ellos tienen alguna idea o propuesta iba a ser bien receptada”, añadió.

“Pero en términos generales también planteó el desfasaje de los cálculos, porque el cálculo se hizo a un dólar $600 pesos y ayer el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo lo estableció en “800 pesos. Toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía y con variables que nosotros no manejamos”.

Consultado sobre si se van a introducir cambios en el Presupuesto considerando las medidas nacionales, señaló que “creería que no, se va a aprobar y veremos cómo van evolucionando las cosas”.

Sobre la reducción de los subsidios y el impacto en las arcas municipales, Torres dijo que “lo charlamos informalmente. Tenemos algunas perspectivas que dio a conocer ayer (por el martes) el vocero presidencial, Manuel Adorni sobre que el subsidio podría establecerse a la demanda y no a la oferta, que son algunas cuestiones muy macro, como que el subsidio está muy mal distribuido volcado al Amba y no al resto del país”,

“Vamos a tener despacho favorable y se va a aprobar el Presupuesto porque no necesita doble lectura . Y le puedo adelantar que se va a aprobar por unanimidad porque esas pequeñas sugerencias que hizo la oposición, creo que el Secretario (por Corrales) no va a tener problemas de incorporar”, dijo sobre la aprobación de los números.

En cuanto a la segunda sesión extraordinaria, el edil del oficialismo recordó que la convocatoria se extiende hasta el 31 de diciembre. “Que se puede prorrogar sin ningún problema con un temario adicional y nosotros podemos eventualmente sesionar en el mes de enero”, detalló.

“Los jueves se realizaban las sesiones ordinarias, pero ahora estamos sujetos a algunas normativas que establecen por ejemplo el procedimiento de segunda lectura como en el caso de Tarifaria 2024 que establece también la audiencia pública. “Vamos a tener una Tarifaria aprobada entre navidad y año nuevo”, añadió.

Modificaciones

Tras la reunión con Corrales, la concejal Magda Duarte de Unión por la Patria en diálogo con este matutino, se refirió al incremento del 136 por ciento que implica el Presupuesto para el 2024 en comparación al actual. “Teniendo en cuenta de que todavía no se hicieron los cálculos de cuánto afectaría las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional de reducir las transferencias a las Provincias, que de esas transferencias recibe el Municipio”,dijo.

“Están evaluando cómo van a incidir porque todavía no es una medida que se haya hecho efectiva ni que se conozca el verdadero alcance”, comentó sobre la respuesta de Corrales ante las medidas nacionales. “Pero que sin duda va a impactar sobre el Municipio teniendo en cuenta que el 60 por ciento de los recursos son de origen nacional. No todos son de transferencia de ATN (Aportes del Tesoro) ya que también hay transferencias de programas y otros fondos que tienen destinos específico”, aseguró la concejal.

En cuanto al Presupuesto, comentó que “hicimos un planteo relacionado con los trabajadores municipales y los recursos destinados a pagar los salarios para ver como se puede amortiguar el peso que las medidas económicas van a tener sobre los trabajadores municipales”.

“En el presupuesto vimos que la partida destinada a personal aumenta un 124 por ciento y la de bienes de consumo por ejemplo, se incrementa en un 193 por ciento y en general el Presupuesto aumenta un 136. Entonces lo que es destinado a los trabajadores es mucho menor que los otros rubros”, se quejó.

“Está sujeto a que atiendan este reclamo que hicimos respecto a los trabajadores municipales. Si ese reclamo no se ve plasmado no vamos a poder acompañar”.

Sobre la reducción de los subsidios en materia de transporte que también se habló en la reunión comentó que “se va a mantener el mismo nivel de subsidios. Actualmente de manera mensual el Municipio aporta 56 millones y eso no cambia para el año que viene. De manera anual el aporte es de 380 millones”. “Nos plantearon que el Municipio no estaba en condiciones de amortiguar la quita de subsidio por parte del Gobierno Nacional y si esta medida se concreta, no hay margen para aumentar el subsidio que es lo que nos dijo el contador Corrales”, explicó.

Sobre el aumento del costo del boleto del servicio urbano de pasajeros de la Capital que también forma parte del temario de sesiones extraordinarias, Duarte expresó “no vamos a acompañar el incremento del costo de la tarifa”.

Hablo de un "desequilibrio entre lo que establece el pliego y los aportes que hace la provincia que de manera sistemática viene reduciendo los aportes en cuanto a subsidios” y remarcó que “el Municipio no exige los controles que establece el pliego. Incluso en este último paro, el Municipio tenía los resortes legales para hacerse cargo de la prestación del servicio y no lo hizo”.

Durante la entrevista, la edil recordó que el planteo del bloque en relación a la Tarifaria 2024 sigue siendo el artículo 84 que establece un reajuste de los costos de los tributos mitad de año. “De la manera en que está establecido no respeta la Carta Orgánica, ya que no se establece el mecanismo de audiencia pública, que debe ser convocada cuando se aumentan los impuestos”, reprochó.

Sobre el acompañamiento del expediente cuya audiencia pública está convocada para el lunes 18 de diciembre en el recinto señaló que “estamos conversando pero si ese artículo no se quita, no vamos a acompañar ese punto. Después acompañaremos algunos artículos y en otros no, como por ejemplo en el que se establecen subas excesivas en cuanto a los cementerios que pedimos que haya una reducción , porque había suba en algunos casos del 900 por ciento”.

“Nuestra postura no es la de oponernos por oponernos, hemos acompañados en otras oportunidades pero siempre y cuando se incorporen las modificaciones que pedimos”, aclaró.

Cabe recordar que la Tarifaria Municipal 2024 establece incrementos entre el 140 y 160 porciento en algunos tributos.

Por último, la edil también se refirió a otro de los expedientes del temario del periodo extraordinario. “También hicimos planteos sobre la Caja Municipal de Préstamos, que es un expediente que está presentado fuera de término y que tampoco entendemos porque insisten con la prórroga de la intervención, cuando el mismo contador (por Corrales) nos habla que las cuentas están saneadas por lo cual la Caja debería ser normalizada”. “No vamos a acompañar esa prórroga”, cerró.