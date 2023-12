El Gobierno derogará la actual Ley de Alquileres

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy que el Gobierno buscará derogar la actual Ley de Alquileres. “Entendemos que le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que le hace daño a la gente será subsanado y corregido”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

“Nosotros promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados, seguramente haya novedades respecto a eso”, planteó Adorni, en línea con la postura del presidente Javier Milei durante la campaña presidencial e -incluso- ya habiendo sido electo.

En sus primeras declaraciones tras imponerse en el balotaje, el líder libertario afirmó que la normativa vigente por la que se rigen más de 8 millones de inquilinos hay que “derogarla y entender que es un contrato entre partes”. Para el mandatario, “lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”.

Así, el Gobierno plantea que los acuerdos se realicen dentro del Código Civil y Comercial vigente, ya que allí se regulan los contratos, la vida comercial, las personas, la teoría general de las obligaciones, el derecho de daño y la teoría general de la responsabilidad en el país.

Durante su exposición, Adorni hizo una referencia a las críticas de la oposición a las medidas económicas anunciadas por el ministro Luis Caputo. Mencionó, de manera puntual, una declaración conjunta de los diputados nacionales del bloque Unión por la Patria, en donde anticipan que “perjudicarán a la inmensa mayoría del pueblo argentino”. “No era campaña del miedo”, cierra el texto.

Ante esto, el vocero presidencial señaló: “Estamos sorprendidos por algunas reacciones de un sector de la política con responsabilidad en esta Argentina que nos duele y preocupa. Nos sorprende que mientras muchos guardaron silencio ante inflación descontrolada, salarios magros, creación de pobres como nunca, hoy nos cuestionan por las medidas y por el camino que estamos tomando, cuando lo único que estamos haciendo es intentar evitar la catástrofe que ellos mismos propiciaron y ayudar a crear”.

Explicación de la postura de Milei sobre Ganancias

Con relación a una eventual modificación de la rebaja del impuesto a las ganancias impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, rebaja que el propio Milei acompañó como diputado, Adorni aclaró: “El Presidente, en calidad de diputado, efectivamente votó la rebaja, pero jamás dejó de decir y aclarar que tenía que ir acompañado por una reducción del gasto y esa reducción tenía que ser ejecutada por el Ejecutivo”.

“Cualquier corrección al alza de cualquier impuesto será de cortísimo plazo, el telón ara lo que viene, y volvamos al estado anterior. El paquete de emergencia incluye cosas que de las que no estamos cómodos, ni estamos de acuerdo, y no lo hubiésemos hecho si no tuviésemos una herencia cargada de bombas”.

Ayer, en una entrevista a TN, Caputo también mencionó la posibilidad de un eventual cambio en ganancias. “Las provincias son las primeras interesadas en que esto se dé vuelta. El Plan Platita le costó 1,1% del producto a las provincias y el 0,8% a la Nación. Ayer anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo, como las retenciones a las exportaciones y la suba del impuesto PAIS”.

“No estoy de acuerdo, pero lo tuvimos que hacer, porque tenemos que cumplir con el déficit fiscal. Van a ser realmente medidas transitorias. Tenemos que ganar credibilidad en cumplir con el déficit. Así tendremos flexibilidad para hacer otras cosas. Habrá que ver si se reestablece, está en debate. La expectativa que tienen muchas provincias es que la cosa se dé vuelta”, agregó.

Con información de Infobae