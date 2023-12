Milett Figueroa se sinceró sobre la posibilidad de ser madre tras romper el silencio

Tras su arribo a Argentina, Milett Figueroa se convirtió en una de las figuras más destacadas del Bailando 2023. Al llegar al país, la modelo peruana no se imaginó que le esperaba un romance con Marcelo Tinelli, uno de los conductores más importantes a nivel nacional y al hablar sobre el incipiente romance que iniciaron hace tan solo unos meses, también reveló cómo se siente con la idea de convertirse en madre.

En un diálogo mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América), Milett aseguró que uno de sus mayores deseos es tener un hijo. “Me gustaría ser mamá. Primero tendría uno, a ver que tal, y después ver si tengo la bendición de poder serlo ¿no?”, expresó Figueroa con total sinceridad.

Al ser consultada sobre si siente presión por convertirse en madre, la participante del Bailando 2023 reflexionó: “En esta sociedad, un poco sí, porque las mujeres por la edad y todas esas cosas.Tengo 31 años, no sé si me quedan cinco años más”. “No, te quedan más”, le aseguraron las angelitas que se encontraban sentadas frente a ellas para poder hacerle preguntas junto al conductor en la entrevista.

Acto seguido, Figueroa profundizó al respecto: “Puedo confesar que sí, me sentí un poquito presionada cuando cumplí 30. Dije: ‘bueno, ya es momento’. Me lo pregunté, interioricé esa idea y dije ‘¿será momento?’ porque me nacieron un poco las ganas de ser mamá cuando cumplí 30”. “No sé por qué, no tenía ni pareja, pero dije ‘no quiero ser mamá soltera tampoco, no quiero ser mamá luchona todavía. Quiero llegar a tener una familia unida, junta, tradicional. Soy bastante clásica”, confesó.

Fuente: Pronto