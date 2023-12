Convertir la legitimidad en gobernabilidad

Un enorme desafío tiene Javier Milei y lo suyos en la gestión: convertir la legitimidad de origen que logró, en gobernabilidad.

Si la situación se complicara ¿comprenderá “la política” que, si no le aporta legalidad al fruto de la legitimidad, afectará a la gobernabilidad y que la alternativa sigue siendo el retorno a la oscuridad y al atraso?

Ese planteo por demás interesante lo hizo ayer en infobae el columnista Juan Carlos Sánchez Arnau, quien desandó un revelador análisis de las posibilidades que Milei tiene para esquivar (o pulverizar) las piedras que le muestra el camino.

Muchas veces una ley o un decreto, adoptados según el procedimiento establecido por las normas vigentes, encuentra resistencia pública por razón de su contenido o de su oportunidad. Esa resistencia puede hacerla inadmisible para la voluntad popular y quitarle así legitimidad a pesar de haber sido legalmente establecida. Hoy nos encontramos con la situación inversa: un gobierno consagrado por un voto popular que podríamos definir como “plebiscitario”. Y con un claro sentido político: expresión de hartazgo y de deseo de cambio popular.

Es un gobierno con una legitimidad como pocos han tenido en Argentina, pero que carece de la base de representación política en el Parlamento como para poder, a pesar de su legitimidad, obtener la legalidad de las medidas que promoverá para asegurar su gobernabilidad. Y esta dependerá del éxito de las medidas que tendrá que adoptar para sacar al país de la difícil situación heredada. Medidas que tendrán consecuencias y generarán resistencias de diversos sectores hasta el punto de poner en duda la legitimidad de algunas de ellas. Ya lo hemos escuchado: “el pueblo los votó para gobernar, pero no para privatizar las empresas públicas…y nos opondremos hasta el límite de nuestra resistencia”.

Desde esta perspectiva debe juzgarse el rol de las fuerzas políticas con presencia en el Parlamento y de aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas a nivel de las provincias o de las intendencias. Sus opciones son limitadas:

1) Acompañar las propuestas del Gobierno, reconocer su legitimidad y aportarles la legalidad necesaria para asegurarle la gobernabilidad, incluso más allá de consideraciones sobre aspectos ideológicos, técnicos o de oportunidad.

2) Oponerse a ellas, ya sea por la convicción de que, a pesar de la voluntad popular, se iría contra el interés de sus representados, o por especulación política, pensando que el voto popular no ha sido más que una expresión pasajera que cambiará con el tiempo. En el primer caso, se estaría poniendo el interés o la opinión de un grupo específico sobre el interés general, sería un caso típico de sectarismo. En el segundo, la mera especulación de quien se guía no por el interés popular (que constitucionalmente solo se expresa por el voto), sino por su interés partidista o institucional.

3) Ejercer una actitud “pragmática”, “casuística”: esta norma la apoyo, aquella no, en esta me abstengo. Las razones de esa actitud pueden variar desde la existencia de criterios políticamente válidos acerca de la conveniencia o no de la adopción de ciertas normas, en función de sus consecuencias u oportunidad, ejercidos con sentido positivo y procurando hacer un aporte constructivo a la acción de gobierno, hasta el mero ejercicio del oportunismo en busca de ventajas específicas a cambio de apoyos medidos en función de los intereses propios y no de los de la comunidad.

En definitiva, buena parte de esta “oposición” está poniendo por delante sus intereses específicos o, en el mejor de los casos, su compromiso ideológico, frente a un gobierno nacional fuerte en su legitimidad, débil en su capacidad para obtener la legalidad que requieren sus proyectos, necesarios para asegurar la gobernabilidad.