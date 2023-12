A partir de hoy los colectivos dejan de funcionar por la noche

os colectivos urbanos que transportan pasajeros en la ciudad de Corrientes a partir de hoy dejan de circular por la noche y restringen el servicio durante el día. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) anunció ayer que reducirán al mínimo la prestación matutina y se paralizará la circulación nocturna a partir de este viernes a las 21,30. Ersa decidió y la e mpresa Turismo Miramar acatarán la medida.

Los colectivos funcionarán de manera restringida durante el día y se cortará el servicio a las 21,30 hasta el primer servicio diagramado diariamente.

Estas medidas resultan de gran impacto para los pasajeros que deben transportarse en el horario nocturno. Esto se aplica a las unidades que pertenecen a la empresa Ersa que se sumó a la medida.

Según pudo saber El Litoral la empresa Miramar decidió al cierre de esta edición acatar la medida de la Fatap .

Por lo que los pasajeros que se trasladan en las siguientes líneas no podrán trasladarse durante la noche (hasta las 12,30 am): 101 “A” - San Jerónimo- Centro; 101 B Cremonte- Ponce - Puerto; 101 C - Cremonte- Riachuelo- Puerto; 110 “A” - Molina Punta - Cementerio - Puerto; 110 “B” - 17 de Agosto - Cementerio - Puerto y 110 “C” que comprende el tramo de Santa Catalina- Puerto.

La medida anunciada podría afectar a las líneas que transportan pasajeros al interior de la provincia, sin embargo desde la Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes (Cetic) indicaron a El Litoral que “continúan trabajando de manera habitual”.

La decisión de reducir el servicio durante el día y terminar con los recorridos a las 21,30 se debe al comunicado de la Fatap en el que alertan sobre la falta de pago del Fondo Compensado en algunas jurisdicciones del interior del país y Corrientes no queda exenta de esto. Se trata del ajuste de $2.500 millones del mes de noviembre establecidos en la Resolución N°608/23 del ex Ministerio de Transporte -que debió cancelarse el cuarto día hábil de diciembre, según explican en el comunicado.

La entidad empresarial señaló que este dinero es imprescindible para el pago del aguinaldo, por lo que se decidió la paralización paulatina del servicio hasta tanto se tomen las medidas que "permitan la sustentabilidad", indicaron.

