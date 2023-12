Cuál es la lista de mujeres que no pueden acercarse a Marcelo Tinelli por orden de Milett

Si hay algo que no se le puede achacar a Angel de Brito es que se guarda las cosas que piensa. De ninguna manera: cuando hay algo que no le gusta lo dice, incluso si el destinatario de su sensación es Marcelo Tinelli o, como en este caso, su novia Milett Figueroa: el conductor de LAM dio a entender que la modelo peruana es tóxica y dijo que desde que blanquearon la relación hubo una serie de figuras cuya participación en el Bailando fue decayendo hasta volverse casi nula.

En líneas generales, De Brito se ha manifestado incrédulo primero del romance y después de las condiciones emocionales de los dos protagonistas. Por ejemplo, cuando Marcelo Tinelli dice que no es celoso, él le pone caras, lo corrige y un poco se lo reprocha también: "¿Pero vos decís que no sos celoso, justo? ¡Dale, Marcelo! Por ahí estás más grande, pero celoso sos y no sólo con tus parejas" le ha dicho en la propia pista.

Pero ahora no apuntó contra el conductor del programa del que es jurado sino contra su muchacha, la despampanante Milett Figueroa, quien llegó en silencio desde Perú y en un puñado de meses -no más de 4- ya es una primerísima figura y una de las mueres más famosas de la actualidad en la Argentina. De repente, de buenas a primeras, todo el mundo habla de ella. Milett esto, Milett lo otro, Milett acá, Milett allá. Todo el día Milett y Milett.

Es tan así la cosa que De Brito terminó hablando de ella cuando el tema era completamente otro: había recibido la visita de Gladys Florimonte personificando a "Zulma", una visita que tenía como finalidad promocionar la obra que van a hacer con Nazarena Vélez en la temporada de Carlos Paz, y de la nada total terminó hablando con ella acerca de Milett. Y dando una sentencia definitivamente inesperada.

ANGEL DE BRITO DIO A ENTENDER QUE MILETT FIGUEROA ES TOXICA

En un momento, se pusieron a hablar de Tinelli y después de que "Zulma" se refiriera a la modelo como "la boluda de Milett", De Brito dijo "parece que tiene un poco de poder eh" y ahí dijo que "hay gente que empezó a desaparecer del mapa desde que ella está con Tinelli. Parece que no le gustaron, y chau...perdieron todo el protagonismo".

Para el conductor de LAM, entonces, había llegado el momento de dar nombres y tirar la "lista negra" que supuestamente armó Milett. "Desde que está con ella, por ejemplo, la Sol 1 y la Sol 2, que siempre coquetaban con Marcelo y hasta se daban besos, no aparecieron más y quedaron nada más que al costado. Coki lo mismo. Tuvieron que hablar de otra relación. Y había otra peruana que ahora no recuerdo el nombre que también voló, la tiraron atrás de todo y quedó en un decimoquinto plano".

Fuente:Pronto