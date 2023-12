La opinión de Ángel de Brito sobre la participación deTinelli en la coreo de Milett

Milett Figueroa logró algo que parecía imposible: hizo que Marcelo Tinelli, su pareja, aceptara sumarse a una de sus coreografías del Bailando. Pero, si bien la participación del conductor sorprendió a todos, el puntaje de los jurados no fue el esperado.

Sin filtros, Ángel de Brito criticó: "Me gustó cuando se juntaron en el centro y bailaron los cuatro chicos juntos. En algunos momentos lo sentí un poco restringido, como que iban hasta ahí. No se soltaban del todo. Era algo muy coreográfico. Yo creo que lo peor igual fue la participación de Marcelo".

Dolido, el conductor replicó: "¿Eso fue lo peor? ¿Eso también fue parte de la coreografía y se va a puntuar? No hice nada yo, estaba sentado".

Continuando con su explicación, de Brito sumó: "La condicionaste desde el principio a Milett. Le mataste la gracia de la silla porque ya lo habías anticipado. Encima le arruinaste el final porque siempre le decimos a los participantes que mantengan la postura hasta el final".

"Yo la mantuve, si estaba sentado", se defendió Tinelli. "Pero te estabas matando de la risa", insistió el jurado. "Es que no entendía qué iban a hacer. No sabía si romperle la boca de un beso o si me iban a tirar para atrás", sumó el conductor.

Finalmente, lapidario, Ángel opinó: "Era un chape pero sin risas".

Fuente:Pronto