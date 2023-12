¿Fanatismo o estrategia? Los participantes de GH que se declararon fans de Taylor Swift

A pesar de que su paso por la Argentina ya terminó, el furor de las fanáticas por Taylor Swift sigue intacto y parece que algunos de los participantes de Gran Hermano lo saben.

Mientras hacían ejercicio, Lisandro Navarro y Martín Ku conversaron sobre esta cantante y ambos demostraron que conocían muy bien sus canciones.

"Dale, Big ponete unos temas para hacer gimnasia", pidieron. "No me gusta Taylor Swift. No soy swiftie", admitió Zoe Bogach.

"Yo sí soy swiftie. Había comprado la entrada para ir a verla pero la tuve que vender porque se casaba la hermana de mi mejor amigo", contó Lisandro.

Poniéndolo a prueba, Martín le preguntó: "¿Qué temas te sabés de Taylor?" "Todos", respondió su compañero. Sin sentirse satisfecho con la respuesta, Ku insistió: "¿You belong with me? ¿Twenty two?"

Después de que Lisandro le dijera que conocía las dos canciones, Martín reconoció: "A la mier... sos bueno". Motivado, el otro hermanito continuó: "Now that we don't talk es mi tema preferido. I Knew You Were Trouble también me gusta".

"Bueno, cantemos alguna", cerró Martín con buena onda.

Fuente:Pronto