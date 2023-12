Podio para una dupla correntina en el Campeonato Argentino de Menores

La delegación de Corrientes tuvo una buena actuación en el Campeonato Argentino de Menores de Beach Vóley que se concretó en Rosario. Los destacados fueron Luciano Rzepeki y Juan Pablo Sosa que lograron el tercer puesto en su categoría.

Para este certamen nacional la delegación correntina compitió con 10 jugadores en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Los equipos estuvieron conformados por Paloma Giménez, Antonella Solari, Alexander Cerrudo y Leo Ubeda en Sub 18. Mientras que Nair Rodríguez y José Quiroz lo hicieron en la categoría Sub 16.

En tanto que Valentina Jantus, Ludmila Alarcón Luciano Rzepeki y Juan Pablo Sosa lo hicieron en el Sub 14.

La delegación correntina estuvo dirigida por Fátima Quintana, Magalí Portillo y Orlanzo Gómez.

Luciano Rzepeki y Juan Pablo Sosa (foto) lograron subirse al podio al quedarse con el tercer puesto en el Sub 14, tras haber derrotado a la Federación Metropolitana de Vóley.

Los chicos correntinos perdieron en la instancia de semifinales ante Río Negro por 2 a 1 que logró el campeonato.

“Estamos muy contentos por el resultado y sobre todo por la experiencia que tuvieron los chicos, muchos de ellos compitieron por primera vez en el Argentino”, señalaron desde la conducción técnica.

“Queremos destacar el nivel que tuvieron en un certamen donde compitieron jugadores de la selección argentina de menores, por lo tanto fue muy bueno el aprendizaje para los chicos y chicas de Corrientes que empezaron a competir en beach vóley en el mejor nivel de sus categorías”, concluyeron.