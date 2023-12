En Santa Cruz decidieron no pagarle la liquidación final a la exgobernadora

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció este viernes que no le pagará la liquidación del sueldo a su antecesora, Alicia Kirchner, en medio de la crisis financiera que atraviesa la provincia. La medida también incluye a los funcionarios del anterior Gabinete e integrantes del equipo de trabajo de la ex ministra de Desarrollo Social.

“He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo”, expresó Vidal en su cuenta de X.

En las últimas elecciones, Vidal fue por lejos el más votado dentro del lema Por Santa Cruz (llevaba seis candidatos), que obtuvo el 46,48% de votos. Con el 98,9% de las mesas escrutadas, sumó 53.692 adhesiones de un total de 75.270 para su frente electoral. En la provincia que vio nacer el kirchnerismo, una gran parte de la población eligió al diputado para los próximos cuatro años y a Javier Milei en las PASO; el libertario obtuvo prácticamente la misma cantidad que el petrolero: 52.189 votos.

Vidal es peronista clásico, y pudo mostrarse como una alternativa a los candidatos del lema de Unión por la Patria local, los intendentes de Río Gallegos, Pablo Grasso, y de El Calafate, Héctor Javier Belloni, aunque fue parte del Frente de Todos hasta 2021.