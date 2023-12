Legisladores por Corrientes se alistan para defender los recursos de la Provincia

Luego del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Diputado Nacional Manuel Aguirre habló de la conformación de las comisiones necesarias para avanzar con el temario, aseguró que legislarán para que se compense o se devuelva el impuesto a las ganancias a las provincias y también que acompañarán la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso)

Ante el temario de las sesiones extraordinarias que implican la reforma del Estado y la revisión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, el Diputado Nacional Manuel Aguirre diálogo con El Litoral sobre el trabajo legislativo. “Mañana (por hoy) se va a comenzar a trabajar en la constitución de las Comisiones: DNU (Decreto, Necesidad y Urgencia) que son 8 en Diputados y 8 en Senadores”, la de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General. En total son cuatro comisiones las que se deben constituir para los proyectos del temario”, explicó.

“Se está dialogando cómo se van a conformar sobre todo la Comisión de DNU porque el kirchnerismo está queriendo más de lo que le corresponde y nosotros creemos que tienen que ser menos” dijo y aclaró que “una vez constituida la comisión deben estudiar el Decreto del Presidente. Si hay los números se votará, si no los hay se seguirán analizando. Presumimos que las tres primeras semanas de enero vamos a estar trabajando en las comisiones. Ahí es donde está la clave del éxito o el fracaso”.

Sobre el DNU, Aguirre expresó que “ahí hay tres o cuatro temas que no pueden entrar, que está prohibido por ejemplo la derogación de leyes penales especiales, los temas tributarios y los temas electorales. “Pero aparentemente ahora mandaron por separado esos temas. Supongo que lo sacaron del DNU porque no tengo conocimiento porque el Decreto todavía no llegó al Congreso, salvo que lo hayan presentado hoy (por ayer)”, agregó.

En cuanto a la reversión de la rebaja del Impuesto a las Ganancias para la mayoría de los trabajadores que había impulsado el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, el legislador de Corrientes dijo que “una vez que la comisión tenga un dictamen se va a tratar seguramente la semana que viene”.

“Corrientes no puede perder $35 mil millones de pesos. Esto es irracional, yo por lo menos voy a votar para que se le compense de alguna manera para recuperar esa plata o que se le devuelva esa ganancia. Lo manifesté en el Congreso. Fui el único diputado de los siete por Corrientes, que manifestó que se le estaba produciendo un gran daño a la Provincia”, remarcó.

“Nosotros tenemos superávit aproximadamente de 17 mil millones de pesos, pero por el otro lado nos están sacando 35 mil millones de pesos, lo que significa que tenemos una caída de ingreso de 18 mil millones de pesos por la negligencia del Gobierno Nacional”, expresó.

“Por eso me enoje mucho con los diputados, con los del interior y con los del kirchnerismo fundamentalmente que votaron a favor de ese proyecto que iba a hacer un gran daño a las provincias y ahora me dan la razón porque 17 provincias no pueden pagar los sueldos. Esto es lógico, porque si a nosotros el monto que nos quitan supera el superávit, imagínate aquellas provincias que estaban pagando sueldo con ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y otros recursos”, explicó.

“Siempre voy a defender a la provincia de Corrientes, no importa de donde venga el proyecto. Si la UCR (Unión Cívica Radical) presenta un proyecto que le causa daño a mi provincia voy a votar en contra. A mi me propuso la UCR pero yo represento al pueblo de Corrientes. Voy a pelear por Corrientes y no estoy buscando absolutamente nada, lo que quiero es hoy cumplir con mi deber de diputado y lo voy a hacer”, aclaró. “No me importa la voluntad de quien sea, porque es para el beneficio de los correntinos y punto”, fustigó.

Mientras que sobre el proyecto para eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que forman parte del temario remitido por Milei, Aguirre señaló que “es un tema que puede tratar el Congreso, por eso no entendía porque forma parte del DNU y porque no mandaban un proyecto aparte”.

“Pero hay que eliminar las Paso porque es un gasto inmenso al país, y en segundo lugar estas orientado los votos de la gente, porque hay mucha gente que porque ganó en las Paso por 30 puntos entonces decide acompañar. Todos queremos ser triunfalistas y esa es la realidad. Entonces en lugar de beneficiar y elegir un buen candidato estamos eligiendo por conveniencia y eso es lo que mata a la sociedad”.

“Los otros temas me parecen bien que se trate”, expresó sobre los proyectos de autorización para que el Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024 y diferentes convenios internacionales que apuntan a la eliminación de la doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, entre otros.

“Me parece bien que se traten por separado, porque como lo dije el DNU es una bolsa jurídica, porque no tenía sentido lo que estaba mandando, pero ahora parece que está clarificando en forma separada y eso está bien”. Tratemos el DNU que corresponda, porque no tenemos que ir en contra de la ley, porque la voluntad de la ley es superior a toda la sociedad en su conjunto”, cerró