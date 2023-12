Vallejos: "tenemos la intención de colaborar y vamos a estar apoyando el DNU"

El Diputado Nacional por Corrientes Alfredo Vallejos se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que no fue incluido en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación y señaló que “muchas de las cuestiones que están son propuestas que habíamos hecho en Juntos por el Cambio". Además vaticinó el acompañamiento del Decreto. En tanto, senadores radicales presentaron un proyecto de ley con todo lo que pide el presidente libertario, pero en un formato que obligue a que cada uno de esos 366 artículos sea debatido.

El Poder Ejecutivo oficializó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional mediante la publicación del Decreto 76/2023 en el Boletín Oficial, pero el DNU 70/2023 que desregula distintos aspectos de la economía, modifica y elimina distintas leyes no fue incluido en el temario en medio de los debate de su legalidad y reuniones partidarias para definir posiciones.

En este marco y en la antesala de una reunión virtual que habían concretado este martes las autoridades de la Unión Cívica Radical Nacional (UCR), los bloques parlamentarios y los integrantes de la Fundación Alem a fin de analizar el DNU para definir postura y cuyo hermetismo reinó hasta el cierre de esta edición, el diputado Nacional por Corrientes, Alfredo Vallejos se refirió al paquete de medidas.

“El gobierno ha decidido avanzar en línea con lo que propuso en la campaña. Muchas de las cuestiones que están en el DNU son propuestas que habíamos hecho en JxC”, señaló en diálogo con el Matutino de Mega.

“Existe una coincidencia muy importante con respecto al contenido, pero genera un poco de duda lo tiene que ver con las formas, si todo lo que se ha incluido puede ser o no materia de un DNU, eso lo estamos evaluando. Al ser un DNU tan voluminoso y al abarcar distintas materias dificulta el análisis de todas las cuestiones que plantea".

"Nos vamos a encontrar con un escenario de un oficialismo con pocos diputados y senadores, creo que nuestro interbloque de JXC va a jugar un rol fundamental. Tenemos la firme intención de colaborar con el Gobierno y seguramente vamos a estar apoyando el DNU".

En este contexto, donde el peronismo rechaza el Decreto Nacional y mientras la Unión Cívica Radical analiza el paquete de medidas para definir una postura y luego de pedir institucionalmente que se presente un proyecto espejo en el Congreso o una alternativa que les permita tratar los temas por separado, ayer senadores radicales presentaron un proyecto de ley con todo lo que pide el presidente libertario, pero en un formato que obligue a que cada uno de esos 366 artículos sea debatido.

La iniciativa fue ideada por la santafesina Carolina Losada, quien la propuso el viernes pasado en una reunión de bloque por Zoom y la presentó ayer por la tarde en la Cámara Alta.

La propuesta de hacer una ley espejo con todo lo que detallan las 83 páginas del mega DNU de Milei busca sortear la polémica que se generó no solo por el método optado por el jefe de Estado, sino también la posible ola de amparos y reclamos de constitucionalidad sobre el plan que se denominó “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”.

“Creemos que no se tiene que hacer por DNU, no es por sí o por no, es necesario que se respeten las instituciones y que no deje un precedente así, con este proyecto de ley damos previsibilidad”, explicaron fuentes radicales del Senado a Clarín.

Losada busca darle al Gobierno de Milei dos opciones: por un lado, desechar el decreto de necesidad y urgencia y debatir la ley espejo que propuso ella. Otro camino es DNU otro proyecto de su autoría que busca modificar la ley de tratamiento de DNU y habilitar que pueda votarse de manera parcial el megadecreto libertario.

El proyecto presentado por Losada, al que tuvo acceso Clarín, fue acompañado por los senadores Pablo Blanco, Maximiliano Abad, Mercedes Valenzuela y Edith Terenzi, entre otros que se descarta se sumarán en las próximas horas.

Se vaticina que la idea de Losada podría ser replicada por el bloque de la UCR en la Cámara baja, donde algunos diputados se preparan para presentar un proyecto de ley similar, que contenga el articulado del DNU de Milei dividido en capítulos para su debate en el pleno del recinto.

En esa línea, cabe considerar, que el diputado Nacional Manuel Aguirre en diálogo con El Litoral aseguro que “siempre voy a defender a la provincia de Corrientes, no importa de donde venga el proyecto. Si la UCR (Unión Cívica Radical) presentó un proyecto que le causa daño a mi provincia voy a votar en contra. A mi me propuso la UCR pero yo represento al pueblo de Corrientes. Voy a pelear por Corrientes y no estoy buscando absolutamente nada, lo que quiero es hoy cumplir con mi deber de diputado y lo voy a hacer”, aclaró.

Vale señalar además que el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés con peso en el radicalismo y que supo colocar a Eduardo Vischi en la presidencia del bloque radical del Senado, tras conocerse el paquete de medidas señaló que “lo analizaremos punto por punto; algunas cosas me parecen bien y hay otras que no estoy tan de acuerdo , pero es una facultad constitucional que tiene el presidente”.

En tanto y en medio de algunas dudas acerca de la consideración en este período extraordinario del DNU que comenzaron a surgir desde algunos sectores del Parlamento, una de las objeciones es que el Congreso debe aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. El Gobierno tiene 10 días para enviar la iniciativa al Congreso, donde la comisión bicameral de Trámite Legislativo, integrada por 8 senadores y 8 diputados, que es la que revisa los decretos de necesidad y urgencia, se pronuncie sobre la validez o no de la medida.

Después de eso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben expresar en una sesión si apoyan el DNU mediante la mayoría absoluta de los presentes. Si ambos cuerpos lo rechazan, el decreto pierde su efecto; si solo una Cámara lo vota en contra sigue vigente. Si la comisión duerme el tratamiento, también sigue activo.

Temario

Se debe señalar que el temario de sesiones extraordinarias hasta el momento incluye el proyecto de ley “ómnibus” con la reversión del impuesto a las Ganancias, la Boleta Única de Papel, los cambios en la movilidad jubilatoria y otras reformas impositivas (Impuesto a las ganancias).

Pero más alla del temario presentado, según informó Agencia Télam no se descarta que en la letra fina de las iniciativas a tratar desde este martes en el Congreso, el Ejecutivo incluya también un proyecto para eliminar la instancia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) que rige en la actualidad.