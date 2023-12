Veda: un agente de guardia urbana denunció que pescadores lo amenazaron con un cuchillo

Un guardia urbano denunció este miércoles fue agredido por pescadores cuando quiso evitar que lleven al menos 30 peces dorados juveniles, para hacer cumplirla veda extraordinaria en la zona de la Punta San Sebastián de la ciudad de Corrientes.

Se trata de Aníbal Sotelo, quien aseguró que fue amenazado por un grupo de personas cuando intentaba frenarlos de llevarse los peces.

"Me habían amenazado con cuchillos, con todo, pero estuve en mi lugar de trabajo. Directamente estaban depredando todo los doradillos que no pesaban ni un kilo. Ya habrían sacado entre treinta, por ahí", mencionó a Cadena de Radios.

"Me amenazó con cuchillo, porque le saqué la bolsa y le dije que me deje ahí. Entonces me agarró y me sacó con un cuchillo, y la verdad me quiso hincar, pero como tenemos práctica de todo eso, nos cuidamos bien", describió.

Según mencionó, intentaron detener al pescador que lo atacó pero se retiró voluntariamente.

"Da ganas de llorar porque es muy chiquito, ni para comer un frito sirve de tantas espinas que deben tener", mencionó.

El trabajador además apuntó a los vecinos de la provincia del Chaco que visitan Corrientes. "Algunos colaboran y algunos no. La mayoría que son de acá, de Corrientes, colaboran. La gente del otro lado, que viene desde Resistencia, Chaco,directamente viene a golpearnos o hacer otra cosa, porque la gente de Corrientes sabe que la Guardia Urbana está para todo eso", sostuvo.

Veda extraordinaria

Cabe recordar que se prohíbe todo tipo de pesca en la zona de la punta San Sebastián de la ciudad de Corrientes debido a la inusual concentración de peces, según informó la Dirección de Recursos Naturales.

La veda extraordinaria fue impuesta para proteger y cuidar de “las especies existentes en la cuenca del río Paraná”, las cuales se encuentran vulnerables ante la situación.

La disposición establece la implementación de “una veda extraordinaria sobre el cause del río Paraná, quedando prohibida toda modalidad de pesca 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas de la denominada punta San Sebastián”.