Depredaban dorados pequeños y amenazaron a un trabajador municipal

Luego que la dirección de Recursos Naturales de la Provincia emitiera una veda extraordinaria para prohibir la pesca en Punta San Sebastián, un agente de Guardia Urbana de la Municipalidad denunció que fue amenazado con un cuchillo, al cumplir con su deber.

Se trata de Aníbal Sotelo, quien afirmó que debió pedir la ayuda policial para evitar que el hecho termine en una situación más grave en la costanera correntina. "Les informé a todos de que estaba prohibido. Tenían varias bolsas con pescados y uno de ellos me amenazó y se le sacó tres doraditos chiquitos que ya estaban muertos y los demás se logró largar de nuevo al río", relató ante FM Sudamericana.

"Estaban depredando, eran todos doradillos que no pesaban ni un kilo", describió.

"Me amenazó con cuchillo, porque le saqué la bolsa y le dije que me deje ahí. Entonces me agarró y me sacó con un cuchillo, y la verdad me quiso hincar, pero como tenemos práctica de todo eso, nos cuidamos bien", describió el trabajador municipal ante Cadena de Radios.

Añadió que "dan ganas de llorar porque son muy chiquitos los pescados, ni para comer un frito sirve de tantas espinas que deben tener", mencionó.

En cuanto a los hechos de violencia apuntó a los vecinos de la provincia del Chaco que visitan Corrientes. "Algunos colaboran y algunos no. La mayoría que son de acá, de Corrientes, colaboran. La gente del otro lado, que viene desde Resistencia, directamente viene a golpearnos o hacer otra cosa, porque la gente de Corrientes sabe que la Guardia Urbana está para todo eso", sostuvo.

