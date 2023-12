Gran Hermano: piden la expulsión inmediata de Zoe tras recibir una fuerte acusación

Gran Hermano se encuentra en un momento cúlmine de la competencia y donde los diferentes participantes están en la mira. Principalmente Furia y Williams, son quienes irán a teléfono sin chance alguna de ser salvado por los líderes, y la otra que está en el ojo de la tormenta es .

La hermanita que se presentó al reality con características muy peculiare, en su momento le contó a que no le gusta estudiar, ni trabajar, y que su única pasión es el show. Con esos atributos ingresó a la casa más famosa del país pero fuera de ella enfrenta una fuerte polémica.

Resulta que en las redes sociales se viralizó un video con su gato y a donde a Zoe se la ve forcejeando con el animal. Ante esto, cientos de usuarios comenzaron a acusarla de ser una maltratadora de animales y piden su salida de forma urgente.

"La maltratadora de animales de Zoe sometiendo a estrés y maltrato físico a un gatito inocente. Que se vaya YA", escribieron desde la cuenta de Maicenitachan. Tomando conciencia de que podía lastimar a su mascota, recibió un fuerte repudio en su contra.

ENORME POLÉMICA CON ZOE DE GRAN HERMANO

Pero esto no fue por lo único que la castigaron debido a que también hicieron viral lo que dijo ingresó a . Recordando cada una de sus palabras, muchos no estaban a favor de su ingreso pero la realidad es que el programa necesita de personalidades variadas.

“Me llamo Zoe Bogach y vivo en Recoleta. Me mantiene mi papá, no me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas, literalmente tardo dos horas antes de salir para prepararme”, contó la hermanita hace tiempo y no cayó bien entre los televidentes.

Fuente: Paparazzi