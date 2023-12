Condenaron a diez años de prisión a una monja por abusar de cinco niñas

Dos años y medio después de su detención en el Hogar Comunidad de las Hermanas Trinitarias de Boulogne, en San Isidro, María Tellez Fajardo, la monja conocida como Sor Marina, fue condenada a la pena de diez años de prisión al ser encontrada culpable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tratarse de una persona encargada de la guarda y contra menores de 18 años y aprovechando la situación de convivencia preexistente, su relación de autoridad y que la víctima no haya podido consentir libremente el accionar”.

Así lo resolvió hoy el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro, integrado por los jueces Gonzalo Aquino, Alberto Ortolani, y Sebastián Urquijo, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Las víctimas eran cinco niñas y adolescentes que convivían con Sor Marina en el hogar y en el momento de los hechos investigados tenían entre 12 y 17 años.

En el punto segundo de la parte resolutiva, los magistrados dispusieron, una vez que la condena se encuentre firme, revocar el beneficio del arresto domiciliario del que goza la religiosa.

“Lo que ha quedado probado aquí es que la imputada no protagonizó un acto aislado, fugaz, discontinuo o sorpresivo en perjuicio de sus víctimas. Todo lo contrario. Es que la conducta disvaliosa desplegada por Tellez Fajardo consistió en tocamientos en la zona vaginal, anal y pechos de las menores durante un período aproximado de entre dos y cinco años”, sostuvo en la sentencia el juez Aquino.

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio, Sergio Szyldergemejn, solicitó la pena de diez años de cárcel para Sor Marina por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tratarse de una persona encargada de la guarda, y contra menores de 18 años y aprovechando la situación de convivencia preexistente, su relación de autoridad y que las víctimas no hayan podido consentir libremente la acción.

La abogada Karina Marti, que representó a la particular damnificada, había pedido que la monja sea condenada a diez años de cárcel. Y la defensa de Tellez Fajardo, a cargo de Alejandro López Romano, solicitó la absolución de su asistida.

El hogar donde ocurrieron los abusos por los que fue condenada Sor Marina está situado en Carlos Tejedor al 300, en Boulogne. Los abusos, según el expediente judicial, ocurrieron entre 2017 y 2021, cuando la monja fue detenida.

“N. refiere que había sufrido abuso por parte de una de las monjas del hogar en el que está alojada. Esto es Hogar de las Hermanas Trinitarias en Boulogne. Y que el abuso habría sido perpetrado por Sor Marina. Que el mismo comenzó el año pasado, en lo que la menor refiere, habría sido tocamiento impropio y que si bien, tuvo algún tiempo en que esta acción no se repitió, hace unas semanas volvió a suceder. Ya no con respecto al tocamiento en sí, sino a que, al momento de bañarse, refiere la menor que ´el baño tiene ventanas en mal estado y que no todas impiden la visión de afuera hacia adentro, y que vio a Sor Marina, mirarla al bañarse... N. me manifiesta que está muy insegura y temerosa en el hogar, que trata de no manejarse sola y que teme cada vez que tiene que bañarse”, se sostuvo en la denuncia que dio origen a la investigación y que fue presentada por medio de un correo electrónico por una abogada.