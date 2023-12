Pampita ganó el Martín Fierro de la Moda de Oro 2023

Pasó la segunda edición de los Martín Fierro de la Moda, y quien se consagró con la estatuilla de oro fue Pampita.

Durante la ceremonia se vivieron distintos momentos, pero todo comenzó con el look en la alfombra roja. Durante la trasmisión, ella también fue protagonista, en el momento en el que Benjamín Vicuña subió a recibir su galardón y se vivió nerviosísimo y tensión.

Pero sobre el cierre de la noche soñada, llegó el momento de entregar el reconocimiento mayor, que se supo cuando Ángel De Brito y Valeria Mazza, al unísono, la mencionaron: “Carolina Pampita Ardohain”. En ese momento, mientras la aplaudían, se abrazó con su pareja, Roberto García Moritán, le dio un apasionado beso, y luego subió al escenario.

“Confío plenamente en todo lo que sucede nada es casualidad, y esto me lo demuestra una vez más. Qué sorpresa más espectacular, gracias a todos los jurados que me conocen hace tantos años. Gracias por este regalo, es un mimo al alma”, comenzó.

Luego, siguió con los agradecimientos: “Se los voy a dedicar a mis hijos, creo que queda Beltrán despierto, los demás ya están dormidos”. “Amo lo que hago, desde el primer segundo que empecé a trabajar en esto. Lo disfruté tanto, y no me importaba absolutamente nada, ni las horas, ni subirse a un avión, estar sola, si me pagaban, nada”.

(Fuente: Pronto)