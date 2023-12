Enero será con poca actividad para los equipos correntinos en la Liga Nacional

Más Info

Agenda correntina

Los partidos que jugarán los equipos correntinos durante enero de 2024 serán los siguientes:

Viernes 12, 21.00 hs. Regatas vs. Olímpico de La Banda

Viernes 12, 22.00 hs. Comunicaciones vs. Zárate Básket (Buenos Aires)

Sábado 13, 21.10 hs. (por TyC Sports) Boca Juniors vs. San Martín

Lunes 15, 21.00 hs. (por Dsports) Obras Basket vs. San Martín

Miércoles 17, 21.00 hs. Regatas vs. Independiente de Oliva, Córdoba.

Viernes 19, 22.00 Regatas vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Domingo 28, 21.00 hs. Comunicaciones vs. Quimsa de Santiago del Estero

Martes 30, 21.00 hs. Riachuelo de La Rioja vs. Regatas