Martina Peña, bailarina del Cone, expuso la peor actitud de Coty Romero

Cuando arrancó el Bailando y el Cone estaba recién separado de Coty Romero, su bailarina quedó en el medio. Según explicaron después, la correntina estaba celosa de ella y le hacía la vida imposible. Pero la ex GH siempre lo negó aunque sí sostuvo que entre el conejo y Martina Peña 'había algo más' que un vínculo de trabajo.

Si bien los rumores de romance existieron y siguen vigentes, los protagonistas insisten en que son todas habladurías. Pero más allá de eso, Martina Ríos pasó por "El debate del Bailando" y contó que en algún momento, intentó hablar seriamente con Coty pero que no pudo por algo muy puntual: "Ahora se calmó un poco todo... ella en la pista el otro día dijo que tiene la mejor conmigo pero me tiene bloqueada".

Con este dato, Ríos intentó exponer una doble cara de la correntina: "Después del escándalo del día que bailamos la bachata, que ella me dijo que no la respetaba como mujer y demás, intenté escribirle para explicarle pero me di cuenta que me tenía bloqueada. Después va por los pasillos y me saluda... tiene esa doble cara. Yo quise escribirle porque me dio pena verla mal".

También aclaró por qué decidieron usar los mails que el Cone le mandó a Coty para armar parte de la puesta de su coreo, teniendo en cuenta que era un tema doloroso para los dos. "Lo tomamos del lado de él, porque fue muy duro y buscamos desdramatizar... ella cree que es todo para buscarla a ella pero en este caso, no fue para buscarla a ella sino para llenar la intro que era lenta y larga".

De este modo, la bailarina del Conejo dejó en claro que Coty se maneja de una forma delante de las cámaras pero que es muy distinta cuando las luces se apagan. ¿Se viene contraataque?

Fuente: Pronto