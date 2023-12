La indignación de Coki Ramírez con Charlotte Caniggia: "Vive en una nube de pedos"

Todo empezó después de que Charlotte Caniggia se despachara contra varias de sus compañeras del Bailando, sobre todo cuando le tocó hablar sobre Coki Ramírez.

"¿Qué opinás de ella?", le preguntó Marcelo Tinelli. "Ya fue. Vos estás con Milett (Figueroa), ya fue Coki Ramírez. Echala, ¿qué hace acá? Es de cartón. Basta, Marcelo. Vos estás enamorado nuevamente, ya fue", contestó sin filtros la hija de Mariana Nannis.

"Bueno, pero Coki es divina", la cruzó el conductor. "Coki será divina pero vos le diste la espalda Marce", insistió Caniggia.

Por su parte, cuando le preguntaron por lo que había pasado, Coki Ramírez expresó con acidez: "Yo no vine acá a levantarme a Marcelo. Mis chats con él son de laburo y hablando de todo esto (que pasa). De que estoy feliz, de que quiero aportar al show".

"¿Podemos ver esos chats? Si son de trabajo, no debería haber problemas", le comentó Cora Debarbieris. "Hace bastante que no chateo con Marcelo. Igual siempre son comentarios buena onda", explicó Ramírez.

"¿Se mandan corazoncitos?", quiso saber la conductora. "Le mandé cuando estuvo Silvio Soldán en su programa, que lo vi feliz y emocionado", explicó la artista.

Finalmente, queriéndola hacer pisar el palito, Debarbieris le preguntó: "¿Y a Charlotte le vas a contestar?" "Le mandaría el emoji del pedito, del airecito, porque vive en una nube de pedos", contestó Coki sin filtros.

"Pero le mandaste mensajes bastante enojada", insistió la conductora. "¿Yo? No, no tengo su contacto. Le mandé a Yanina Latorre porque tampoco me gustó que la bardeara a ella o a Lourdes Sánchez. Pero todas llegamos a la misma conclusión y es que... ¡es Charlotte! Igual, quiero pedir que no se metan con mi trabajo porque se arma", cerró molesta Coki.

