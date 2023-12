El reclamo de Coty Romero a Marcos Ginocchio en PH Podemos Hablar: "Niega todo él"

En el programa donde los famosos confiesan todo acerca de su vida y quedan expuestos ante las preguntas más íntimas, la correntina hizo frente a la consulta del periodista en el "Verdadero o Falso".

"Esto es fuerte, va directo al grano: ¿te chapaste a Marcos (Ginocchio), el ganador de Gran Hermano?", tiró sin dar vueltas Andy. Coty ni lo pensó: "Verdadero". "Así arrancamos", dijo Kusnetzoff."No me gusta igual 'te lo chapaste', porque somos dos personas", corrigió Coty, dando a entender que es una acción de dos, y no individualmente.

Entonces Andy aceptó la corrección y tiró: "Bueno es verdad, se chaparon. Si viene él le voy a poder decir 'te chapaste', es depende con quien estoy hablando".

"Pero él va a decir que no. Niega todo él", disparó la ex hermanita en reclamo a Marcos, que salió a decir que era mentira que hubo un beso entre ellos. Sin embargo, la correntina se mantiene firme en sus confesiones. El chape con el ganador de GH habría sido en un boliche, tal contó la participante del Bailando (América).

COTY ROMERO Y EL BESO CON MARCOS GINOCCHIO

Hace días, Coty había dicho en "LAM" (América) que se sintió incómoda cuando él lo negó.

"No se si me dolió pero me incomodó un poquito cuando, no se si salió a desmentirlo porque creo que no dijo 'no' pero si dijo como 'la prima debe estar jodiendo'. El sabe que si. Me pareció muy raro, sentí como que lo estaban empujando pero bueno, ya está", reflexionó la ex GH.

Y para sorpresa del conductor y sus panelistas, tiró: "Pienso que está mejor él con esa imagen de soltero... porque sé que no soy la única con la que se dio un beso".

Sobre el beso, detalló en esa emisión del programa de Ángel De Brito: "Fue muy efímero, cortito. Me estaba abrazando... No es que lo busqué, se dio".