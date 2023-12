El llanto de emoción de Flor de la V en Intrusos

Flor De La V no pudo ocultar su emoción en Intrusos de América TV cuando habló tras su premio obtenido en los Martín Fierro de la Moda 2023, entregados, el pasado sábado. La conductora se quedó con el Mejor Estilo Femenino en Hosting junto a Juana Viale. Decidió dedicarlo a sus dos hijos, Paul e Isabella, y su esposo, Pablo Goycochea.

"Cuando anunciaron mi nombre me sentí abrumada. No me lo esperaba, es la primera vez que asistí a una premiación con la certeza de que perdería. Me enfrenté a mujeres espléndidas", sostuvo Flor.

Y agregó con emoción: "Mis compañeras saben el valor que le doy a esta (apariencia). Esa máquina de coser me dio todo, me dio esperanza".

"Mi madre era costurera, mis tías también eran costureras. La máquina de coser es el sustento de muchas familias, horas de trabajo. La máquina de coser era para llenar la nevera y significaba libertad", contó con nostalgia entre lágrimas.

Flor de la V, conmovida, abrió su corazón: "Esa máquina de coser me dio lo más hermoso de mi vida: mi familia. Mientras hablaba el sábado, mis hijos estaban grabando mi discurso. Cuando lo vi después, no pude dejar de llorar porque está relacionado con eso".

"Lo que esa máquina de coser me dio fue el sueño de la maravillosa familia que tengo, y siento que no les he agradecido lo suficiente. Ni Isabella, ni Paul, ni mi esposo, quien ha estado a mi lado por más de 25 años", agregó la conductora. "Estoy completamente segura que sin ti, Pablo, no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago. Por eso este premio es para ti", expresó a su marido y padre de sus dos hijos.

Fuente: Pronto