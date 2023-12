Condenaron a un ex comisario por abusar de una policía en una comisaría

Un comisario general retirado fue condenado a dos años de prisión en suspenso por haber abusado sexualmente de una agente cuando se desempeñaba como jefe de la comisaría de Villa Olivari, Corrientes.

La sentencia recayó sobre Sergio Rubén Sánchez (52), quien buscó convencer a los jueces que el caso era una venganza por haber sido "muy estricto" con el personal a su cargo.

El fallo fue dictado ayer por el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé. Los jueces María Alejandra Petrucci, Francisco Javier Ramos y Rodrigo López Lecube pusieron fin así a un proceso judicial que duró siete años y que incluyó un pedido de suspensión del juicio a prueba por parte del comisario general.

El fiscal del caso pidió que Sánchez fuera condenado a dos años de prisión en suspenso tras dar por probado los abusos que sufrió la agente en la oficina del jefe de la comisaría de Villa Olivari.

Por su parte, el abogado querellante Eduardo Etchegaray optó por no ampliar la imputación al comisario pero requirió una pena de tres años y medio de prisión por la condición de oficial superior de una fuerza de seguridad del imputado.

Durante el juicio, Sánchez negó rotundamente haber manoseado a la agente en su oficina. Sostuvo que era una falsa denuncia porque en sus funciones era "muy estricto" con el personal a su cargo en la comisaría de Villa Olivari.

Las pericias psicológicas realizadas durante la investigación determinaron que era una persona machista y autoritaria.

Ayer, cuando tuvo la última oportunidad de hablarle a los jueces, Sánchez insistió con su inocencia y con el papel de víctima. El Tribunal no le creyó, aunque por el monto de la pena no irá preso.

Cabe recordar que el hecho trascendió en el 2017. Luego de la denuncia presentada por Liliana I., sus familiares y allegados realizaron una marcha para reclamar justicia en Ituzaingó. En ese marco, la mujer policía detalló la situación que padeció mientras trabajaba en la seccional de Villa Olivari.

“El comisario de ahí me acosaba siempre, diciéndome cosas. Nunca pensé que me iba a manosear, que me iba a tocar”, señaló la suboficial en una acusación pública. “Un día llevé papeles a la oficina de él para que firmara, como siempre, (él) cerró la puerta y dijo que yo necesitaba unos masajes. Le dije que no, que no necesitaba nada. Pero se levantó, cerró las cortinas, me tocó los pechos, me besó el cuello y me quiso levantar la chomba”, contó Liliana. Asimismo, relató que la situación le provocó un grave cuadro depresivo y que hasta pensó en quitarse la vida.

La causa avanzó, y en marzo de 2020, el Juzgado de Instrucción y Correccional de Ituzaingó procesó por abuso sexual simple y acoso, al comisario Sergio Rubén Sánchez.

En julio del año pasado en la localidad de Ituzaingó, se llevó a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba solicitada por Sánchez.

Allí ofreció abonar la suma de 300 mil pesos en cuotas de 15 mil y la realización de tareas comunitarias en la ciudad de Gobernador Virasoro. La fiscalía de Instrucción se opuso a lo peticionado en razón de tratarse de hechos cometidos en el contexto de violencia de género y en ocasión del servicio de funcionario público, aprovechándose el imputado de la calidad de subordinada de la víctima. Se le cedió la palabra a la víctima, quien también se opuso y rechazó el ofrecimiento.

En tanto, Sánchez expresó que ya se encuentra “condenado sin haber llegado a juicio, qué más daño quieren hacerme”. (NG).