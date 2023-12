Putin anunció que irá por su reelección

El líder supremo de Rusia, Vladimir Putin, ni siquiera miraba a la cámara de televisión cuando anunció que intentaría permanecer en el Kremlin al menos otros seis años como jefe de la mayor potencia nuclear del mundo.

Después de colocar las medallas de la estrella dorada "Héroe de Rusia" en las solapas de los soldados que habían luchado en Ucrania, algunos de los hombres y madres de los caídos corrieron hacia uno de los líderes mejor custodiados del mundo en el Gran Palacio del Kremlin.

Artyom Zhoga, un teniente coronel nacido en la Ucrania de la era soviética que lucha por Rusia, le pidió a Putin que se postulara nuevamente: "Tú eres nuestro presidente, nosotros somos tu equipo. Te necesitamos. Rusia te necesita".

Putin le dio las gracias.

"No ocultaré que he tenido pensamientos diferentes en diferentes momentos, pero ahora es el momento de tomar una decisión. Me postularé para el puesto de presidente", dijo Putin, sus palabras apagadas captadas por un micrófono cercano y de espaldas a la Cámara.

Otros, incluida Sapizhat Mazayeva, madre de un soldado caído condecorado como héroe de Rusia, le dijeron al presidente de 71 años y ex espía de la KGB que era necesario continuar con su trabajo.