Renunció un ministro de Pou que mintió sobre su título universitario

El ministro de Ambiente Uruguay, Adrián Peña, renunció a su cargo luego de que se conociera que no es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay, título que ostentó durante años.

Tras la renuncia, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que había "plena conformidad" en el gobierno con la gestión realizada por el ahora exfuncionario, perteneciente al Partido Colorado, pero aclaró que "valora, entiende y comparte" su decisión. El mandatario confirmó que Ciudadanos (sector interno del Partido Colorado) presentó el nombre del actual vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, para ser el nuevo ministro, y señaló que, si no hay ninguna objeción, aceptará la propuesta, reseñó el diario montevideano El País.

Lacalle Pou dijo que no había pedido la renuncia de Peña. "La presentó él", afirmó, y añadió que la actitud "es valorable", porque entiende que el gobierno no puede verse perjudicado con la situación. Peña renunció en una comparecencia pública en la que leyó un texto y no aceptó preguntas.

En la declaración, Peña dijo que quería diferenciar bien "los casos" en referencia al ex vicepresidente Raúl Sendic Rodríguez, quien también vivió un episodio similar al descubrirse que no tenía título de licenciado en genética humana, como había afirmado públicamente.

