Un niño fue diagnosticado con gastroenteritis y a las horas fue hallado muerto

Este domingo último, Rodrigo Ortiz, un niño de 12 años de edad y oriundo de La Plata, amaneció con vómitos y un fuerte dolor de panza. Ante el malestar, sus padres decidieron llevarlo a dos hospitales diferentes, donde, en ambos, les dijeron que solamente padecía una gastroenteritis. El menor fue enviado de regreso a su hogar, en el que horas después fue encontrado muerto. Su familia denuncia mala praxis y pide investigar el caso.

Las fuertes molestias de Rodrigo habían comenzado dos días atrás. Padecía vómitos y un fuerte dolor de panza que no cesaba. Alrededor de las 4 de la tarde las quejas del niño encendieron las alarmas de su madre, Gabriela Díaz, quien determinó trasladarlo de urgencia al Hospital Gutiérrez de la capital bonaerense.

“En la mañana vomitaba y decidimos llevarlo al hospital, donde me dijeron que estaba deshidratado. Me preguntaron cómo era el vómito y si tenía diarrea. Después, me dijeron que lo lleve a casa y que le diera un poco de agua”, explicó Díaz en diálogo con el diario local El Día.

Al caer la noche la salud de Rodrigo había empeorado. Así fue que sus padres decidieron realizar una nueva consulta médica, pero esta vez en un lugar diferente, en el Hospital de Niños de La Plata, a las 4 de la madrugada.

En ambos centros de salud el diagnóstico fue el mismo. Luego, el niño fue enviado de regreso a su hogar por segunda vez.

A las 8 de la mañana, su madre lo encontró muerto en su habitación. “Yo esperaba que me dijeran que lo internaban, que lo iban a dejar en observación, pero no. Me mandaron de vuelta a mi casa y pasó esto”, dijo Díaz.

