Las dificultades para la educación

El título secundario es la base para el despegue laboral de cualquier persona, pero la Argentina de hoy hace difícil hasta la educación.

Nadie puede estar en desacuerdo con respecto a las nocivas consecuencias de “repetir el año” tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Pero también es evidente que ese fracaso es síntoma de problemas mayores: la dramática situación socioeconómica y la baja calidad educativa.

Sin duda, la repitencia daña la autoestima del alumno al forzarlo a asistir nuevamente a clases sin sus compañeros iniciales. Sin estimulo, difícilmente aprenda las materias reprobadas. Repetir es un fuerte incentivo a la inasistencia y al abandono en un contexto de necesidad económica, donde “repetir” supondría para el niño y su familia perder el tiempo. Esa es la clave para entender la medida que se comenta en esta editorial. La solución de fondo sería lograr que todos aprendan y que, por saber, no sean reprobados.

La provincia de Buenos Aires encara una reforma del nivel secundario como medida de emergencia ante una catástrofe social, aunque no lo plantea así. Mediante una medida administrativa, pretende reparar el último eslabón de una larga cadena de fracasos. No encara el problema de la calidad educativa, de las licencias abusivas, ni de los paros o feriados puentes que interrumpen el calendario escolar, pues nada de ello soluciona el drama de las deserciones. Con profesores estables, bien pagados, bien formados, apasionados por su tarea y con clases regulares, los alumnos aprenderían mejor. Pero ese no es posible ahora en ninguna de las 24 jurisdicciones.

En la Argentina, los chicos que se gradúan del nivel primario ingresan al secundario, pero solo egresan 50 de cada 100 y apenas 25 a la edad correspondiente. El resto repite una, dos o más veces hasta que abandona. Es el país de América Latina con más repetición escolar en el nivel secundario. La repitencia casi siempre termina en deserción, pues los más pobres tienen que llevar plata a casa y solo el 14% aprueba la secundaria, ampliando la brecha entre alumnos de escuelas privadas y públicas. Todo eso repercute luego en el nivel terciario, base de la capacitación adulta y pilar del desarrollo del país.

Hay en Buenos Aires 300.000 docentes, de los cuales la mitad son de nivel secundario y, de estos, la mayoría debe acumular horas de cátedra cubriendo diversas instituciones para asegurarse un ingreso insuficiente. Viven agitados, sin tiempo para tareas extracurriculares, ni retribución por las que realizan. Y los sindicatos se oponen a cualquier reforma pues temen que el mérito reemplace a la antigüedad como criterio de promoción. Ello les quitaría su poder a través de las negociaciones colectivas. Como el gobernador Axel Kicillof tiene como aliado al sindicalista Roberto Baradel, todos esos temas quedan soslayados.

Nuestro país tiene el calendario escolar más corto del mundo, pues privilegia el turismo a la educación con fines de semana largos que vacían escuelas para llenar playas. Como las playas son bonaerenses, Kicillof aplaude, mientras los chicos no aprenden. Así como el ausentismo afecta el ritmo escolar por rotación de docentes, las clases perdidas perjudican la secuencia en la enseñanza.

El director general de Cultura y Educación de esa provincia, Alberto Sileoni, señaló que la eliminación de la repitencia ha sido adoptada por muchos países desarrollados. Omitió decir Sileoni que en esos países existen recursos suficientes para dar apoyo personalizado a quienes son promovidos de esa forma. Con inflación del 100%, la realidad es que los docentes argentinos son pobres y viven angustias para llegar a fin de mes: en ninguna provincia existen fondos para encarar programas semejantes.

El aluvión de problemas externos a la escuela supera cualquier política educativa que se pretenda aplicar. Es tan grave la deserción por causas económicas o familiares que las herramientas al alcance del ministerio son inocuas. Sin embargo, la eliminación de la repitencia, en lo inmediato, reduciría los abandonos de los repitentes frustrados.

De esa forma, se “patearía para adelante” el problema de los alumnos reprobados, quienes continuarían cursando (sin ningún apoyo especial) en la esperanza de que, con más suerte que cabeza, terminen sus estudios sin perjudicar las estadísticas. De hecho, es lo que ya ocurre sin ninguna disposición que lo establezca.