Somos todos responsables

Decía, con esa forma tan campechana que marcaba el haber compartido con los pobladores de Jacinto Aráuz, La Pampa, uno de sus primeros destinos de internado, verdades lanzadas al viento como vuelan generosas en una payada, el benemérito doctor René Favaloro: “Todos somos responsables, pero si hubiera que repartir responsabilidades la mayores caerían sobre las clases dirigentes. ¡Si surgiera San Martín caparía a lo paisano varias generaciones de mandantes...!” Fanático sanmartiniano, excelente médico y ser humano.

Muchas de las citas que formulo, las he repetido en otros artículos, pues he aprendido que la “letra con sangre entra”, y recordarlas tantas veces tengan la loable misión de despertar el sentido común, adormecido y pisoteado.

Sabias palabras con responsabilidades repartidas que hacen a un país. Todos somos tan culpables como quienes dirimen este barco a la deriva. O, cómplices porque con nuestro silencio, es asentir con un destino torcido de un proyecto de país donde sus ciudadanos o miran para otro lado, no escuchan, se abstraen, o inocentemente imaginan que gobernar es una suerte de magia por sí solo.

El conformismo del “yo, argentino”, hizo que nos demos cuenta recién con las elecciones, donde siempre solventada por esa “mayoría” ganada quién sabe por qué intereses, logra la meta y al cabo de los 4 años de mandato, surgen los lamentos, aunque tarde, ya no resuelven absolutamente nada.

Empezando por los ciudadanos en otras latitudes más desarrolladas, por lo menos se interesan, leen, siguen de cerca la evolución política no la “politiquería” barata de sus gobernantes. Acceden al poder más que ególatras, son técnicos, profesionales, que podemos apreciar en sus breves intervenciones discursivas, que se tratan de proyectos concretos, expedición para soluciones, determinación, y la brevedad sin el circo del populismo de gestos, pero sin acciones ni menos conclusiones cuando el ruido es grande y estrepitoso, y la solución no es “viva”.

Los candidatos por acá, tienen siempre a mano el abrazo, “el toqueteo estilo el Presidente”, el beso, las palmadas, el aplauso fácil siguiendo volumen y extensión según marque “el aplausómetro”. Y, algo similar en los discursos: extenuantes, con promesas que jamás se cumplen, gestando el sueño. Porque saben de antemano que el votante de estos lares es extremadamente emotivo, llora y se emociona por cualquier cosa, total, luego “el relato” con su hazaña de ficción hará el resto en cada sensible imaginación de esperanzas truncas.

Sin ponerse colorado, sabiendo de antemano la candidez del votante “secuestrado” y su obligación a muerte como militante siempre presto al sí, expresó días pasados entre tantas alucinaciones, el Presidente: “Solo China nos supera en crecimiento económico”.

Esto me hace acordar, el comentario de la prensa mundial cuando el advenimiento al poder del actual régimen, tratando de explicar el por qué del regreso impensado, en especial cuando Francisco Rosell, periodista de diario El Mundo, tituló su artículo enfáticamente como para que no queden dudas: “Cuando los pueblos aman a sus propios ladrones.”

El ciudadano debe actuar como el periodista, no escribir buscando aplauso fácil, sino en su rol de “auditor”, expresar las anomalías, tenerlas en cuenta que ningún discurso asome a la ficción. Porque eso, es entretenimiento. Es como divertirnos con tiras cómicas.

Ante circunstancias que ponen de manifiesto como la politiquería erradica al verdadero ciudadano por su no compromiso, por el cambio de roles de la militancia real, autocrítica, por la dependencia en su máximo rol de obsecuencia, cabe la sonrisa porque la bronca hace tiempo derrapó frente a la impertinencia de viejas prácticas, como el silencio aberrante que nos tornan en cómplices.

Y, la sonrisa, si es inteligente, bienvenida sea, ante la mediocridad aberrante es un faro en medio de la borrasca. Mafalda, con su inteligencia superlativa, llevada de la mano por su autor, el mendocino Joaquín Lavado, “Quino”, razonaba: “De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios de ignorancia.” O, “En la vida hay personas que no dejan de sorprender… y hay otras que no deja de decepcionar.” Tal vez, más claro aún: “Aún me gustan las personas que dicen lo que piensan. Pero por encima de todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen.”

Fíjense que nosotros, ciudadanos de “medio pelo”, manejados con historias que disparan nuestras esperanzas por llegar a ser el país que no pudimos ser, teniendo todo, les permitimos 4 años de peleas de alcoba, con internas destituyentes entre ellos mismos. Mientras tanto amén de Campeones del Mundo, somos “campeones del índice de inflación que rompe todo lo previsible”, porque se dilapidó el tiempo en peleítas que van y vienen.

No aprenderemos jamás las lecciones que la historia nos fue poniendo a nuestro paso, para estar advertidos, persuadidos, preparados. Y el “granero del mundo”, hoy se parece más bien al poema de Eduardo Galeano, cuando describe la falta de identidad de las clases desposeídas que hoy golpean todas las puertas.

Ser “nadies”, es no existir. Estar borrados. Hoy, el país no existe por sus gobernantes, sino por sus ganas de aferrarnos a la vida. Y, es lo lógico ante la falta de actitudes, reflejos, ponemos en movimiento el cine optimista de la esperanza gastada de tanto esperar.

Y da bronca leerlo, claro que sí, pero es como el espejo que nos refleja tal cual, no son otros, somos nosotros mismos. Ausentes y sordos que nos lamentamos después con los resultados electorales. Pero antes en la construcción hicimos lo de siempre: gastar más de lo que ganamos, tener 2 coches en vez de uno, viajar a Marte aunque no tengamos, porque también hay que aparentar, “enchamigarnos” con quienes no debíamos, si sabemos que la política cuando la democracia está ausente, es el desorden mismo, y caemos en la triste realidad que la hora 18 cerrando la jornada electoral, marca el final o el inicio de algo mejor o peor.

“Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. / Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la / liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.”

Así estamos. Y somos nosotros. No otros. Somos los responsables por complicidad, como lo decía el dr. René Favaloro, por callar, silenciar, no participar activamente; por obsecuencia y comodidad, por haber faltado al deber primero de ser ciudadanos responsables.