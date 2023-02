La emocionante reacción de Sofía Martínez cuando Lionel Messi la nombró en una nota

Al margen de los diferentes partidos, uno de los momentos más emotivos del Mundial Qatar 2022 fue la entrevista que le realizara la periodista Sofi Martínez a Lionel Messi, ese momento en que, alejada del acartonamiento de la pregunta-respuesta, abre su corazón y le expresa el sentimiento del pueblo argentino, una imagen que dio la vuelta al mundo y que emocionó a todos.

Al finalizar el partido de Argentina contra Croacia en el estadio Lusail, y luego de que la Selección comandada por Lionel Scaloni ganara de manera indiscutible por tres goles a favor, Sofía le hizo una entrevista a Messi antes de entrar al vestuario. En ese momento, le expresó al ídolo lo que piensa todo el pueblo argentino. “Lo último que te voy a decir no es una pregunta sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie”.

Profundamente conmovida ante un Lionel que la miraba atento y muy emocionado también con sus palabras, continuó: “Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que de verdad ojalá te lo lleves siempre en el corazón porque creo que es más importante que cualquier Copa del Mundo, y eso ya lo tenés. Así que gracias, Capitán”.

A raíz de estas declaraciones, el video se volvió viral en las redes sociales de inmediato y la periodista deportiva de la Televisión Pública se convirtió en la persona más admirada por poder decirle al Diez lo que todos los argentinos seguramente tenían ganas de expresarle frente a sus ojos. Pero claro, además de la emoción de todos los hinchas que alientan a la Selección, a Sofía se le sumó el orgullo que sintió su novio, el periodista Diego Leuco, hacia su desempeño en la cobertura del Mundial de Qatar.

Pasado poco más de un mes desde ese momento, Lionel Messi se encontraba brindando una entrevista en la web, y al pasar, en uno de sus comentarios, la nombra a ella. Sin embargo, por cuestiones de agenda y de tiempos Sofía no había visto aún esa mención, aunque sí su novio, quien decidió mostrárselo a ella, y a la vez, filmar el momento para ver poder dimensionar cuál sería su reacción.

Atentos ante la TV, Diego explicó que “yo escuché lo que dijo Messi sobre vos, pero vos no lo escuchaste todavía”. Con una cara que denotaba pura ansiedad, y un movimiento de cuerpo que expresaba lo mismo, esperó atenta el momento en que Messi la nombrara, y allí llegó el pasaje de la entrevista en la que se escucha: “Sí, sí, vi camisetas por todos lados, como me dijo Sofi en la nota antes de la final. Ver camisetas de gente en todo el mundo del 10 de Argentina, de Messi, es algo muy lindo. En todos lados”.

Con la emoción cruzándole la piel, las únicas palabras que le salieron a la periodista fueron: “Es insólito, increíble, no sé... qué increíble, boludo”, mientras buscaba el abrazo de su novio. Tras una risa de felicidad, una pregunta de ella se caía de madura: “¿Lo podemos ver otra vez?”. Y ya con los ojos llorosos, pidió verlo una tercera vez, mientras explicaba que “esta parte nos la vamos a saber de memoria”, justo antes de reproducirlo nuevamente, por cuarta vez.

Infobae